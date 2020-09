Dans un pool de survivants de la NFL, vous devez choisir avec succès une équipe gagnante chaque semaine. Le gros hic, c’est que vous ne pouvez sélectionner chaque équipe de la NFL qu’une seule fois. Cette règle transforme ce qui ressemble à un jeu très simple en un puzzle complexe dans lequel vous devez décider d’une stratégie pour utiliser au mieux les équipes.

Cette complexité cachée crée également des opportunités pour les joueurs de pool intelligents. Les pools de survivants sont des entreprises à haut risque, et le résultat le plus probable est que vous ne gagnez pas un pool spécifique. Mais avec une bonne stratégie, vous pouvez augmenter vos chances de décrocher un pot et de faire de bons rendements sur le long terme.

NFL Survivor Pool Strategy: astuces, conseils pour faire les meilleurs choix

La survie précoce n’est pas l’objectif final

Imaginez si les règles des pools de survivants de la NFL étaient les suivantes:

Vous gagnez un prix si vous survivez à la semaine 5 de la NFL Vous pouvez choisir l’équipe de votre choix, chaque semaine

Dans ce cas, votre stratégie de sélection optimale serait simple. Pour maximiser vos chances de gagner un prix, il vous suffit de choisir le plus grand favori de la semaine au cours de chacune des cinq premières semaines. Vous ne vous soucieriez pas de sauver des équipes pour les semaines à venir, et peu importe quelles équipes choisissent vos adversaires.

Ce n’est pas comme ça que vous gagnez des pools de survivants, bien sûr, mais de nombreux joueurs agissent comme ça.

En réalité, vous n’avez pas seulement besoin de survivre jusqu’à une semaine arbitraire pour gagner – vous devez survivre aussi longtemps qu’il le faudra pour survivre à tous vos adversaires. Même dans les petites piscines, atteindre cet objectif nécessite souvent de durer profondément dans la saison. Si vous choisissez simplement le survivant le plus sûr chaque semaine, vous serez à court d’options plus tard dans l’année et vous serez désavantagé. De plus, vous risquez de rater une excellente occasion de vous battre contre la foule au début.

En conséquence, les joueurs de pool de survivants intelligents savent que vous devez être prêt à prendre des risques plus tôt dans la saison afin de mettre en place une fin de partie solide et d’avoir une meilleure chance de gagner la piscine.

Équilibrer sécurité, popularité et avenir

Les meilleurs choix de survivants auraient les choses suivantes pour eux:

Ils ont les meilleures chances de gagner. Ce ne sont pas des choix populaires parmi les autres candidats et ils ne sont pas précieux pour les semaines à venir.

Bien sûr, trouver ces trois choses est difficile dans le monde réel parce que …

Les équipes les plus susceptibles de gagner chaque semaine sont généralement les meilleures équipes, qui sont également les plus susceptibles d’être les plus grandes favorites à l’avenir.Les équipes les plus susceptibles de gagner sont également généralement des choix populaires car tout le monde veut choisir un gagnant. Si une équipe n’a pas beaucoup de valeur en tant que futur choix mais qu’elle a de bonnes chances de gagner dans une semaine donnée en raison d’un grand match, elle a également tendance à être un choix populaire.

Pourquoi choisir la popularité compte

Le nombre d’entrées de vos adversaires sélectionnant une équipe spécifique compte beaucoup pour la stratégie de sélection des survivants.

Prenons un exemple simple d’un jeu de la semaine 1 de cette année, Bills vs Jets, où tous ceux qui choisissent correctement l’équipe gagnante participent à un tirage au sort à l’aveugle pour réclamer le prix. Si les billets ont 70% de chances de battre les Jets mais que 90% de votre pool les choisit, quelle est la meilleure option pour maximiser vos gains?

Prendre les Jets outsiders serait le meilleur choix dans ce cas. Bien sûr, vous ne choisiriez correctement le gagnant que 30% du temps, mais si les Jets gagnaient, vous auriez de grandes chances de gagner la poule.

Pendant ce temps, la horde de soutiens de Bills perdrait encore 30% du temps, mais même lorsque les Bills gagneraient, ces entrées auraient encore besoin d’être très chanceuses pour remporter le tirage au sort contre 90% des entrées de la poule.

Le problème ici est que la réponse à la question de savoir quelle équipe est la meilleure option change avec la popularité de sélection attendue. Si seulement 60% du public choisissait les billets favoris (au lieu de 90%) et 40% prenait les Jets (au lieu de 10), alors les factures fourniraient le bénéfice attendu le plus élevé en termes de gains de pool attendus.

C’est un exemple simpliste, mais ce concept vous permet de déterminer la «valeur attendue» de la sélection d’un survivant particulier. La valeur attendue reflète l’avantage de choisir une équipe particulière par rapport à tous les résultats possibles de chaque match sur le calendrier hebdomadaire.

Vous gagnez des pools en obtenant les bons choix pendant que vos adversaires perdent

Si un grand nombre d’entrées choisit la même équipe que vous, cela limite votre valeur attendue. Vous avancerez tous ensemble ou serez éliminés ensemble.

Certaines semaines, les options les plus populaires sont les meilleures, mais dans de nombreuses autres semaines, prendre une équipe moins populaire mais presque aussi sûre peut être plus efficace pour votre argent.

Au cours des trois dernières années, certains bouleversements ont entraîné la destruction de gros blocs de survivants lorsque des équipes extrêmement populaires perdent. Les joueurs survivants qui ont gagné des pools ont grandement bénéficié de ces bouleversements en évitant ces choix populaires.

En 2017, 37% des entrées restantes ont été éliminées lorsque Pittsburgh a perdu contre Jacksonville lors de la semaine 5 En 2018, 30% du public a été éliminé lorsque les saints ont perdu en semaine et 58% de ceux qui restaient ont été éliminés deux semaines plus tard lorsque le Les Vikings ont été contrariés par Buffalo En 2019, plus de 80% de toutes les entrées restantes ont été éliminées lorsque les Saints et les Colts ont perdu la même semaine.

Les meilleurs joueurs survivants savent quand il est logique de prendre les meilleurs favoris, mais aussi quand les éviter s’ils sont trop populaires par rapport à leurs chances réelles de gagner.

Autres considérations stratégiques pour le survivant

En plus de rester au top de la popularité du choix et de la valeur attendue, il y a toute une série de considérations stratégiques qui entrent en jeu pour faire le meilleur choix de survivant chaque semaine.

Une chose clé à retenir est qu’il n’y a pas de meilleur choix universel pour tous les types de pools de survivants, car différentes règles de pool ont un impact sur la stratégie de sélection optimale. Par exemple, les pools “frappés” (c’est-à-dire les pools de survivants où votre premier choix incorrect ne vous élimine pas réellement du pool) présentent un tout nouvel ensemble de considérations.

Si vous êtes «en avance sur les grèves», ce qui signifie que vous n’avez pas encore fait de choix incorrect alors que la plupart des membres de votre pool ont déjà épuisé leur grève, alors choisir l’équipe la plus populaire peut avoir plus de sens. Si ce choix perd, un groupe de vos adversaires qui ont déjà une frappe sera éliminé, tandis que vous continuerez à combattre.

Mais si vous êtes «en retard sur les grèves», alors la stratégie inverse est meilleure. Encore plus que d’habitude, vous devez éviter les équipes populaires que d’autres prendront car vous ne pouvez pas rattraper des joueurs sans grève en suivant la foule.

De plus, la taille de votre pool de survivants (c’est-à-dire le nombre total d’entrées) est un autre facteur stratégique important. Plus vous devez battre d’entrées, plus le pool devrait durer longtemps et plus vous devrez prendre de risques pour différencier vos choix des masses. Dans les plus grands pools, il est encore plus important de sauver les bonnes équipes pour les utiliser au meilleur endroit possible au lieu de les brûler toutes tôt.

Réflexions finales sur la façon de gagner votre pool de survivants

Les facteurs stratégiques que nous avons abordés dans cet article sont des exemples de ce qu’il faut pour maximiser votre avantage dans les pools de survivants de la NFL. La plupart des joueurs ne pensent pas à eux ou n’apprécient pas leur importance autant qu’ils le devraient. Si vous pouvez intégrer efficacement ce niveau de réflexion dans vos décisions de sélection de survivants, vous gagnerez plus souvent des pools de survivants.

Si vous préférez sous-traiter toutes les collectes de données et mathématiques nécessaires à des experts, vous pouvez vous abonner à TeamRankings et nous appliquerons toutes ces stratégies avancées à des choix personnalisés pour vos pools de survivants de la NFL. Et vous pouvez les essayer en vous inscrivant à notre essai GRATUIT pendant la semaine 1 de la NFL.

Que vous vous lanciez seul ou que vous mettiez les pros du football dans votre coin, bonne chance cette année dans vos concours de survivants, et nous espérons que vous avez appris quelque chose de cet article. Gagner une piscine nécessite à la fois de la chance et des compétences, mais plus vous avez de compétences, plus vous avez de chances de gagner.

