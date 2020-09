Si vous êtes un fan de football sérieux, vous prévoyez probablement d’entrer dans un pool de sélection de football de la NFL ou d’université en 2020. Dans le type de concours de football le plus populaire, vous devez prédire les gagnants (ou les gagnants de la répartition des points) de chaque match de la NFL au cours de la saison. Vous devrez peut-être également attribuer des points de confiance à chacun de vos choix.

Dans cet article, nous explorons quatre stratégies basées sur les données qui vous donneront une bien meilleure chance de gagner votre pool de sélection de football 2020 ou votre pool de confiance. Ce sont les secrets que les pros utilisent pour défier les probabilités et se battre pour des prix dans les sélections de football année après année.

Cette analyse vous est présentée par TeamRankings, le seul site qui propose des choix personnalisés qui maximisent votre avantage dans les pools de sélection de football et de survivants de la NFL. Depuis 2017, les abonnés de TeamRankings ont rapporté avoir remporté plus de 3 millions de dollars en prix de pool de football en utilisant leurs sélections NFL Pick ’em Pool Picks et NFL Survivor Pool Picks. Ils offrent également des choix de paris NFL.

Pendant une durée limitée, TeamRankings offre aux lecteurs de Sporting News un accès GRATUIT à des choix de football, de survivant et de paris pendant la semaine 1 de la NFL. Inscrivez-vous maintenant:

GRATUIT: Choix de la NFL pour la semaine 1 parmi les classements d’équipe

Conseil NFL Picks: Stratégie de pool Pick ’em

Maximiser vos chances de gagner un pool NFL est beaucoup plus compliqué que de simplement déterminer les équipes les plus susceptibles de gagner chaque semaine.

Dans les paris sportifs traditionnels, par exemple, le calcul du paiement est simple: si vous ne gagnez pas au moins 52,4% de vos paris sur le spread de points (en supposant les cotes de paiement typiques de -110), vous perdez de l’argent. Si vous pariez les 16 matchs de la semaine 1 de la NFL et ne choisissez que huit gagnants, vous êtes dans le rouge.

Dans les pools de football, cependant, ce n’est pas le cas. Si un tas de bouleversements fous se produisent lors de la semaine 1 de la NFL et que vous n’obtenez que huit des 16 choix corrects dans votre concours de choix, vous pouvez toujours vous retrouver avec le meilleur score de la semaine et gagner un prix. Vous avez juste besoin de votre prochain meilleur adversaire pour obtenir seulement sept choix corrects.

Ainsi, l’objectif dans les pools de sélection de football n’est pas nécessairement de maximiser vos chances d’obtenir le plus de choix. Le but est de maximiser vos chances de marquer plus de points que le reste de vos adversaires, et atteindre cet objectif peut nécessiter de prendre des risques calculés.

La preuve: ce conseil de sélection de football fonctionne

Chez TeamRankings, nous étudions la dynamique des piscines sportives depuis plus de deux décennies. En 2005, après avoir réalisé qu’une stratégie optimale de sélection de pool nécessitait un niveau d’analyse beaucoup plus approfondi que les mathématiques à gratter ou même les feuilles de calcul Excel, nous avons commencé à développer une technologie pour identifier et exploiter les inefficacités des types populaires de pools de football.

Nous avons maintenant construit plusieurs produits qui aident les gens à gagner plus de pools de football, y compris nos sélections de football et nos sélections de survivant de la NFL, et jusqu’à présent, les résultats ont été très solides. Depuis que nous avons commencé à sonder nos clients en 2014, chaque année, en moyenne 72% de nos abonnés ont déclaré avoir remporté un prix dans un pool de sélection de football. (Nous publions toutes les données de performance des abonnés que nous collectons.)

DOMINEZ VOTRE PISCINE PICKS: Obtenez une semaine d’essai GRATUITE sur TeamRankings

NFL Pick ’em Pool Strategy: 4 conseils éprouvés pour gagner des pools en 2020

Si nous devions résumer toutes les recherches que nous avons effectuées sur la façon de gagner des pools de football en deux mots, ce serait les suivants: Le contexte compte.

Il ne faut pas un génie pour reconnaître que la probabilité qu’une équipe de la NFL est de gagner un match (ou de couvrir un écart de points) est une information essentielle pour jouer dans les pools de football. Faire des prédictions NFL précises est la base d’une compétition réussie, mais si vous voulez concourir pour un premier prix année après année, votre stratégie de sélection doit incorporer bien plus que de bonnes prédictions.

Voici quelques exemples de ce que nous voulons dire. Si vous ne tenez pas compte des quatre facteurs ci-dessous lorsque vous faites votre choix de piscine NFL cette année, alors vous ne faites presque certainement pas les meilleurs choix possibles.

1. Le nombre d’entrées dans votre pool

Plus il y a d’entrées dans votre pool NFL, plus il est probable qu’au moins une personne soit très chanceuse avec ses choix cette année. Peut-être qu’ils choisissent principalement des favoris et quelques bouleversements et obtiennent tous leurs choix bouleversés. C’est un problème car vous devez encore battre ces joueurs chanceux pour gagner.

Grandes piscines de football

Si vous choisissez de manière trop prudente dans un grand pool de football, vous réduirez vos chances de gagner un prix. Vous pouvez vous retrouver avec un score solide qui vous place dans le top 10 ou 20% du classement final, mais vous n’avez probablement jamais eu une grande chance de gagner.

En bref, vous devez prendre des risques dans les grandes piscines. Dans la plupart des années, cette stratégie ne rapportera pas de prix et peut même conduire à une arrivée dans la moitié inférieure de la piscine. Mais alors quoi? Dès le début, vos chances de gagner un grand pool de football sont très faibles compte tenu du nombre de personnes en compétition. Même la meilleure stratégie de sélection au monde ne gagnera qu’un grand pool de temps en temps.

Pourtant, cela ne signifie pas que cela ne vaut pas la peine de jouer dans de grandes piscines. Gagner une énorme piscine une fois tous les 20 ou 25 ans pourrait toujours générer un retour incroyable sur votre investissement global en frais d’entrée à la piscine. Vous devez simplement vous engager à jouer sur le long terme et à vous en tenir à une stratégie solide qui englobe les risques calculés avec vos choix.

Piscines de football plus petites

En revanche, dans une petite piscine, il se peut qu’aucun joueur n’ait particulièrement de chance cette année. Donc, si vous choisissez trop agressivement dans une petite piscine et que vous subissez des tonnes de bouleversements, vos chances de gagner un prix peuvent chuter.

Vous pensez peut-être que vous «devez» faire un ou deux appels audacieux chaque semaine pour différencier vos choix de vos adversaires, mais dans un pool plus petit, cette approche peut en fait être contre-productive. Nos recherches montrent clairement que choisir tous les favoris dans un petit pool – en particulier au début – maximise souvent vos gains attendus.

En fin de compte, l’astuce consiste à déterminer quel niveau de sélection agressif ou conservateur est le plus logique pour votre piscine particulière. Malheureusement, il n’y a pas de règle empirique simple. Afin de le comprendre, nous avons créé un logiciel qui simule des millions de pools de football et testé comment diverses combinaisons de choix se sont comportées dans des pools de différentes tailles.

OBTENEZ DES PHOTOS GRATUITES: Pick ’em, Survivor, Betting

2. Règles et système de notation de votre piscine

Il va sans dire que vous devez connaître toutes les règles de votre piscine. Néanmoins, peu de joueurs de pool de la NFL apprécient à quel point les règles ou le format de leur pool devraient avoir un impact sur leurs décisions de sélection de semaine en semaine.

Si votre pool de sélection NFL offre de grandes récompenses pour la prise de bouleversements, par exemple, prenez le temps de bien comprendre les implications du score. Il peut s’avérer que faire beaucoup de choix risqués et n’en obtenir que quelques-uns devrait toujours générer un score plus élevé que de choisir un mélange de favoris et d’outsider.

Des choses comme si les jeux sont choisis contre l’écart ou vers le haut, si les points de confiance sont utilisés et si vous devez choisir chaque match sur le calendrier hebdomadaire de la NFL ou juste un sous-ensemble de jeux de votre choix, tous nécessitent différentes approches pour choisir une stratégie. .

3. Structure de prix de votre piscine

La structure de paiement d’un pool est un troisième facteur auquel vous devez penser lorsque vous faites votre choix chaque semaine.

Par exemple, supposons que vous jouiez dans un pool de sélection NFL de 200 entrées et que la structure de prix est gagnant-gagnant. Vous êtes à la quatrième place à deux semaines de la fin. Dans ce scénario, vous n’avez probablement aucune chance d’attraper le leader et d’encaisser dans la piscine à moins de commencer à choisir de manière plus agressive des équipes impopulaires et d’espérer le meilleur.

Le résultat le plus probable de cette stratégie? Vous tombez dans le classement, peut-être même pas dans le top 50 à la fin. Mais c’est toujours la bonne décision, et voici pourquoi.

Une chance vaut mieux que pas de chance

Si vous êtes à court d’argent et que le temps presse dans votre pool de sélection, faire des choix plus agressifs au cours des dernières semaines est souvent votre seule option pour attraper les leaders et toujours gagner un prix. Si vous supposez que les leaders de la poule vont agir de manière rationnelle, alors vous vous attendez à ce qu’ils choisissent principalement les favoris (ou tous les favoris) dans la dernière ligne droite, car cette stratégie leur donne les meilleures chances de défendre leur avance.

Si les leaders choisissent des favoris, vous n’avez littéralement aucune chance de les attraper si vous choisissez également des favoris. Le seul moyen de rattraper le retard au cours des dernières semaines est de choisir l’inverse sur plusieurs matchs et d’espérer que des événements improbables se dérouleront.

De nombreux joueurs ne comprennent pas ce concept. Ils peuvent être dans une position où ils ont une chance de placer de l’argent vers la fin d’un pool, même si ce n’est qu’une mince chance, mais ils gaspillent cette opportunité en choisissant de manière trop conservatrice au cours des dernières semaines.

DOMINEZ VOTRE PISCINE: choix de piscine gratuits de TeamRankings

4. Tendances de sélection des adversaires

La «stratégie de fin de partie» que nous venons de décrire est un exemple de l’importance de penser au concept de théorie des jeux lorsqu’il s’agit de maximiser votre avantage dans les pools de football. En bref, à moins que vous ne défendiez une avance avec le temps imparti, obtenir un bon choix que presque tout le monde obtient également n’augmentera pas considérablement vos chances de gagner la poule.

D’un autre côté, il y a souvent des cas où vous pouvez prendre juste un peu de risque supplémentaire sur une équipe qui sera un choix très impopulaire dans votre piscine. Vous trouverez également des cas où le public sous-estime une équipe qui est en fait une favorite avec de solides chances de gagner.

Savoir quand atténuer la foule et faire ces types de «choix de valeur» est un élément essentiel de la stratégie gagnante du pool de football. C’est pourquoi nous recueillons et publions des estimations de popularité de sélection dans notre produit Football Pick ’em Picks, et pourquoi ces données jouent un rôle important dans nos recommandations de sélection.

Choix d’experts parmi les pros du pool de football

Pour maximiser votre avantage dans un pool de choix de football, vous devez prendre en compte les quatre facteurs stratégiques que nous avons examinés dans cet article. De nombreux joueurs ne comprennent pas l’importance de ces facteurs ou n’ont tout simplement pas ce qu’il faut pour les incorporer dans leur stratégie de sélection.

Pour leur défense, ce n’est pas facile à faire. Faire les choix de pool qui vous donnent les meilleures chances de gagner nécessite beaucoup de données et beaucoup de maths – ce qui prend beaucoup de temps. Si vous voulez un avantage mais que vous préférez externaliser toutes les recherches, veuillez consulter notre site en utilisant les liens ci-dessous.

Que vous fassiez cavalier seul en 2020 ou que vous ayez recours à notre aide, bonne chance dans vos concours de football de cette saison, et nous espérons que vous avez appris quelque chose de cet article. Il faut toujours un peu de chance pour gagner un pool de football, mais plus vous avez de compétences, moins vous avez besoin de chance.

OBTENEZ DES PHOTOS MAINTENANT: Pour une durée limitée, TeamRankings offre aux lecteurs de Sporting News un accès GRATUIT aux choix de football, de survivant et de paris pendant la semaine 1 de la NFL: Inscrivez-vous maintenant!

Choix de la NFL 2020 par TeamRankings:

Survivor | Choisissez-les | Pari