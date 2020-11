Lance Scroll réalise sa première perche. .

Balade canadienne de la lance (Racing Point) a donné la surprise et sortira premier ce dimanche dans le Grand Prix de Turquie, le quatorzième de la Coupe du monde de Formule 1, que l’Anglais Lewis Hamilton (Mercedes), qui peut égaler le record de sept titres de l’Allemand Michael Schumacher, affrontera dès la sixième place.

Dans une séance de qualification chaotique, Stroll a réalisé la première pole de sa carrière en F1 en parcourant 5340 mètres de piste pluvieuse turque en une minute, 47 secondes et 765 millièmes, 290 de moins que le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et avec une demi-seconde d’avance sur son coéquipier mexicain Sergio Pérez, qui partira troisième.

«Checo» partira de la deuxième ligne, d’où partira l’autre Red Bull à côté de lui, celle du Thaï Alexander Albon, qui a terminé en quatrième position dans le chrono principal.

Hamilton partira sixième, de la troisième ligne et à côté de l’Australien Daniel Ricciardo (Renault), qui occupera la cinquième place sur la grille après une qualification chaotique qui a été suspendue deux fois, avec un drapeau rouge, lors de son premier tour (Q1): une fois pendant 45 minutes à cause de la pluie qui a rendu une piste encore plus glissante récemment refait surface – qui glissait déjà excessivement lors des essais de vendredi, à sec -; et un autre juste après la reprise, pour décoller les Haas accidentés du Français Romain Grosjean.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), le seul à avoir encore la chance (très lointaine) d’arracher la Coupe du Monde à son coéquipier anglais, commencera neuvième, à partir de la cinquième rangée et à côté de l’Italien Antoio Giovinazzi (Alfa Romeo).

Le Français Esteban Ocon (Renault), septième, le fera dès le quatrième et avec lui s’élancera le Finlandais Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) vainqueur du premier Grand Prix organisé en Turquie, en 2005 et à bord d’une McLaren.

Sainz a été éliminé au deuxième tour (Q2), au cours duquel son coéquipier anglais Lando Norris et les deux Ferrari, l’Allemand Sebastian Vettel et le Monégasque Charles Leclerc, ont également «chuté». Le madrilène partira treizième, une place derrière Vettel et une place devant Leclerc.

La course, prévue pour 58 tours, pour compléter un parcours de 309,7 kilomètres, se déroulera à partir de 1h10 dans l’après-midi (11h10 du matin à l’heure de la péninsule espagnole, 9h10 GMT) .