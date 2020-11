Son quotidien se concentre sur la boxe. «Je me lève, je vais en classe et ensuite je m’entraîne, je suis entouré de boxeurs tout le temps. Vous êtes pratiquement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 immergé dans le sport. Nous sommes six filles qui vivent en RCA et une autre qui vient de Madrid et ne vient que pour s’entraîner », dit-elle. Après avoir effectué des études de technicienne en activités physiques et sportives dans les Asturies, ce cours Laura a commencé à étudier l’activité physique et les sciences du sport, l’ancienne INEF, car elle souhaite centrer sa future vie professionnelle sur le monde du sport. Ce 2015 était loin derrière lorsqu’il a pris la décision de quitter le karaté et de se concentrer sur la boxe, puisqu’il combinait les deux disciplines. Bientôt, il a remporté son premier titre en équipe nationale et après une pause dans la compétition pour terminer le baccalauréat, il est revenu avec force, remportant déjà son premier titre individuel et des médailles d’or à la Coupe Iberdrola et au Tournoi international de Braga (Portugal). Malgré le fait que la boxe, et en particulier les femmes, ne bénéficie pas d’un soutien populaire, Laura assure qu’elle l’a toujours eue de sa famille et que “petit à petit les choses changent”.

Pour Laura Fuertes, l’engagement d’Iberdrola pour la boxe féminine avec, entre autres, le lancement de la Iberdrola Cup, «est très perceptible car cela nous permet d’aller à plus de compétitions internationales et la boxe touche plus de filles, donnant de la visibilité à ce sport chez les femmes. Cela nous aide à grandir ».

Après le succès obtenu dans cette compétition, l’Asturien est comme le reste du monde «en attendant l’évolution du coronavirus. Une compétition internationale est prévue, puis le championnat d’Espagne à Murcie en décembre qui, je l’espère, pourra avoir lieu ». Tout cela fait partie de sa préparation pour le Championnat du Monde de l’année prochaine, qui est une qualification pour les Jeux Olympiques: “J’espère pouvoir aller me battre pour cette qualification.”

Jusqu’à présent, Laura a concouru en 48 kilos, “mais ce poids n’est pas olympique et c’est pourquoi je suis allé à 51”, dans lequel elle a remporté la victoire en Iberdrola Cup. «Ici en RCA, nous sommes comme dans une petite bulle, avec des affiches rappelant les mesures sanitaires, des gels à chaque petit détail, tout le monde avec un masque … C’est logique car ici nous sommes beaucoup d’athlètes avec la possibilité d’être aux Jeux Olympiques et personne ne veut risquer », Assure l’Asturienne sur les mesures de sécurité qui l’entourent au quotidien.

«Le plus dur est d’être loin de sa famille et de ses amis. La plupart du temps, je suis à Madrid. Je suis rentré la semaine dernière, je n’étais pas allée aux Asturies depuis le mois d’août parce que vous ne pouvez pas arrêter de préparer une compétition. Je ne peux y aller que si j’ai un permis », reconnaît la boxeuse asturienne qui malgré cette circonstance préfère rester avec le fait qu’elle fait« ce que j’aime. Et ma famille et mes amis le savent ».