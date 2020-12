L’athlète Alberto Suárez Laso. | LNE

L’athlète de Rio de Janeiro Alberto Suárez Laso, champion des Jeux Olympiques de Londres 2012 et finaliste à Rio de Janeiro 2016, se prépare pour les Jeux Paralympiques de Tokyo et est déjà clair sur ce qu’il fera pour décrocher une médaille. «N’importe quoi pour une médaille. Mais cette fois, je promets de remonter de ma ville, Riosa, au sommet d’Angliru. C’est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et ce serait une excellente raison pour cela », a déclaré l’athlète asturien à la télévision espagnole. «J’espère arriver dans un grand moment de forme. Je participe au marathon depuis trois cycles olympiques et je suis en très bon état. J’espère que cette année, nous pourrons bien nous entraîner et nous préparer et, pourquoi pas, répéter la médaille comme lors des Jeux précédents », a-t-il assuré. L’Asturien a évoqué les différences qui pourraient être vécues avec les Jeux de Rio de Janeiro. «Là, nous avions des conditions de chaleur et d’humidité très élevées. Et la question du calendrier sera également très importante, puisqu’elle court à 6h30 du matin ». Suárez Laso a également évoqué l’absence de la Russie en raison de problèmes de dopage: “Il est clair que c’est une grande puissance et ce sera très perceptible.”