L’Uruguayen Luis Suárez est réapparu et a sauvé le Athlète de Madrid en marquant le but gagnant à la 90e minute (1-2) avant le Le Deportivo Alavésque a réussi à égaliser le score avec dix joueurs après l’expulsion de Víctor Laguardia.

Marcos Llorente a avancé aux colchoneros à la 41e minute dans un jeu isolé et quand le jeu était meilleur pour ceux de Diego Simeone Dans la seconde moitié. Lorsque les Basques se sont retrouvés avec un joueur de moins, l’entrée de Joselu Mato et Lucas Pérez s’est terminée sur un but contre son camp de Felipe Augusto qui a égalé le match avec très peu à faire. Là, l’attaquant uruguayen de l’équipe madrilène est apparu, pour donner à l’Atlético de Madrid trois points d’or à la 90e minute, ce qui l’a maintenu à la tête de la classification.

Les Alavesistas, pour leur part, n’ont pas réussi à entamer l’année de leur centenaire par la victoire dans un duel où ils ont à peine terminé au but et se sont retrouvés avec 18 points, proches des places de relégation.

Alavés a donné de l’espace et le ballon à l’Atlético de Madrid dès le début, mais les colchoneros ont eu du mal à ouvrir une brèche dans une défense avec les lignes rapprochées. Seul Yannick Carrasco a eu la seule chance claire dans les premières barres, mais Fernando Pacheco a rattrapé sans problème.

Avec de nombreux footballeurs Albiazules au centre du terrain après un «onze» révolutionné par Pablo Machín, les Madrilènes cherchaient des changements de jeu et de groupes, mais leurs tentatives étaient très imprécises. En fait, les hommes de Diego Pablo Simeone n’étaient pas à l’aise sans pouvoir jouer aussi directement qu’ils en ont l’habitude.

L’ailier gauche était le meilleur allié des rojiblancos, qui n’avaient pas de travail derrière eux, car Alavés ne pouvait pas avancer de plusieurs mètres lorsqu’ils récupéraient le ballon.

La première longue attaque de l’équipe de Vitoria intervient après la première demi-heure de jeu, sans toutefois générer de danger face à un Atlético qui ne voulait pas avoir d’excès de confiance.

Dans l’une des rares arrivées rapides de l’Atlético de Madrid, Après une erreur des locaux, le premier but est venu à la 41e minute. Marcos Llorente a accompagné Luis Suárez et, après l’avoir dépassé, a contrôlé, avancé et tiré un ballon de l’extérieur de la zone qui a rebondi sur Víctor Laguardia et a empêché le but d’Alava de dégager.

L’Atlético a pardonné après la reprise, une période pendant laquelle ils pouvaient condamner avant l’expulsion de Laguardia mais Luis Suárez, enfin sauveur, et Carrasco, ont échoué à deux reprises.

L’un des jeux clés du match a eu lieu à la minute 63, quand après avoir consulté le VAR, l’arbitre a pris la décision de expulser Víctor Laguardia avec un carton rouge direct après une faute sur Lemar.

Pour Alavés, le match était difficile, mais Luis Suárez a pardonné à la 70e minute en croisant trop une passe filtrée de Yannick Carrasco, qui a terminé un grand match, et l’Uruguayen a donné vie à l’équipe de Vitoria.

L’avantage numérique a donné plus de facilités au “Cholo” Simeone, qui a attendu leur opportunité, comme celle que Lemar avait avec un libre direct que le gardien local a deviné.

Alavés avait fait match nul dans le seul tir réalisé. Florian Lejeune a clairement dirigé un coup franc, mais le ballon s’est écrasé dans la tension du poteau et après avoir frappé le gardien de but rojiblanco, il est passé au-dessus de la ligne de fond.

L’entrée de Joselu Mato et Lucas Pérez ont donné un autre visage aux locaux et une combinaison entre les deux s’est terminée par un but contre son camp de Felipe Augusto, impossible pour le gardien slovène.

Mais Luis Suárez est réapparu et a sauvé l’Atlético de Madrid dans la dernière ligne droite après avoir terminé un superbe passe de Joao Félix (minute 90). Le but place l’Atlético comme un solide leader avec 38 points, deux de plus que le Real Madrid, qui a disputé deux matchs de plus que les rojiblancos.

Fiche technique:

1 – Alaves: Pacheco; Aguirregabiria, Lejeune, Laguardia, Javi López (Adrián Marín, min.88); Battaglia, Manu García (Tachi, min 68), Édgar (Lucas Pérez, min 75), Jota; Deyverson (Joselu, min.75) et Borja (Rioja, min.68).

2 – Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Felipe (Lodi, mi 87), Hermoso; Carrasco (Saúl, min. 81), Llorente, Koke, Lemar; Correa (Joao Félix, min. 61) et Luis Suárez.

Buts: 0-1, m. 41: Llorente. 1-1, m. 85: Felipe, à sa propre porte. 1-2, m.90: Suárez.

Arbitre: Juan Martínez Munuera, du Comité de Valence. Il a expulsé la Laguardia locale avec un rouge direct (min. 63). Il a également montré un carton jaune aux visiteurs Carrasco (min 29) et Suárez (min 94)

Incidents: match correspondant à la dix-septième journée de LaLiga Santander joué sans public au stade Mendizorroza de Vitoria.