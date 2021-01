Pouce par pouce, avec plusieurs itinéraires différents pour aller individuellement le jour au choix, un total de 1 522 coureurs ont réussi à terminer le carbayona «San Silvestre» et ont noté leurs marques dans une application mobile. 3273 personnes s’étaient inscrites après avoir payé trois euros. Tous les profits du test, organisé par le conseil municipal, sont allés à l’Association du syndrome de Down. Au total, plus de 10 000 euros ont été obtenus.

Pour les coureurs réguliers du “San Silvestre”, terminer le test était une sorte d’expérience. La course est célèbre pour son ambiance. La concurrence est la moindre des choses. C’est pourquoi ses participants ont été confrontés à un terrain inconnu cette année.

Ángel Zubizarreta (Oviedo, 48 ans) Il est le directeur de l’hôtel Silken Monumental Naranco, passionné d’athlétisme, et ne se souvient même pas du nombre de «San Silvestre» qu’il a achevés à Oviedo. Son opinion englobe une vision globale de l’événement, clairement en hausse ces dernières années et affectée par le covid en 2020. «L’initiative promue cette année-là pour diriger le ‘San Silvestre’ d’une manière différente me semble un succès.

Il n’y a presque pas eu de compétitions pour le covid, et organiser le test adapté est un moyen de créer de la motivation et de maintenir la flamme du sport en vie. Dans mon cas, je suis en concurrence avec moi-même », explique Zubizarreta, qui a terminé troisième du classement libre, bien qu’il s’empresse de clarifier sa marque.

«Dans le ‘San Silvestre’, il ne s’agit pas de compétitionner, et encore moins cette année. Il y a des coureurs qui sont toujours parmi les premiers et cette année ils n’ont pas participé. Par conséquent, être troisième est un peu anecdotique et déforme le reste des résultats ».

Zubizarreta, d’Oviedo et un homme bien connu de la ville, définit ce que «San Silvestre» signifie pour la capitale. «La compétition est oubliée, il s’agit de s’amuser et de courir à Oviedo. La ville est vivante ce jour-là. Les gens descendent dans la rue, vous voyez des connaissances et la priorité est toujours de s’amuser. C’est une joie de voir autant de gens regarder des sports, ce qui signifie camaraderie, collaboration et santé “, explique Zubizarreta.

La technologie était essentielle au fonctionnement du «San Silvestre» d’Oviedo. La procédure est simple. Le coureur a dû choisir entre trois parcours d’environ 5,5 kilomètres: la piste finlandaise, la piste Fuso de la Reina et un circuit entre la Corredoria et la Monxina. De plus, les coureurs avaient également la possibilité de choisir leur propre parcours pour parcourir les 5,5 kilomètres.

La liberté était totale, car les participants pouvaient effectuer les itinéraires établis autant de fois qu’ils le souhaitaient. Enfin, l’organisation a également fait la promotion de la tournée familiale. Il s’agit de parcourir un kilomètre seulement en famille. La date limite pour courir a débuté le 7 décembre et s’est fermée le 31 décembre.

“La procédure est simple et il n’y a eu aucun problème car l’application fonctionnait parfaitement”, ajoute Zubizarreta, qui a effectué trois tournées. «J’ai fait plusieurs fois le chemin de Fuso, le parcours libre et le circuit finlandais», précise-t-il.

L’Espagnol fait de l’athlétisme depuis plus de quinze ans et pour lui le “San Silvestre” du covid a été l’occasion idéale de continuer à être accro au sport. Avec sa famille (ses enfants Javi et Pablo, âgés de 12 et 13 ans, et sa femme Elena), il a parcouru l’itinéraire facultatif d’un kilomètre. «Cela nous a aidés à promouvoir le sport en famille et la même chose est arrivée à beaucoup d’autres personnes. Le «’San Silvestre’ a été un succès», conclut-il.

Les familles brûlent de l’asphalte

Le “San Silvestre” 2020 à Oviedo, celui du covid, a laissé des données intéressantes. Par exemple, lors de la visite en famille. L’idée était que les familles courent un kilomètre et, comme le test pouvait être répété autant de fois que les coureurs le voulaient, il y a des marques frappantes. Par exemple, celui de Marco Antonio Alonso Riega, qui en tant qu’indépendant a parcouru un total de 34 kilomètres. Sa famille est celle qui a parcouru le plus long voyage. A proximité se trouvait Ángeles González Muñiz Muñiz, qui a parcouru 25 kilomètres. Carmen Miranda Melendreras a terminé troisième du classement de la course d’Oviedo, avec 16 kilomètres parcourus. Aucun des trois coureurs inscrits n’avait d’équipement. Les équipes avec la plus grande participation à la “San Silvestre” Carbayona, dans cet ordre, étaient le Centre Asturien d’Oviedo, l’Université Vetusta Triathlon d’Oviedo et l’Oviedo Athletics. En revanche, les groupes qui ont réalisé les meilleurs temps moyens étaient Esparta, Nun Garrer et CD Esportate-Bikila.