McGregor vs Poirier en direct seront les protagonistes de UFC 257 Aujourd’hui, samedi 23 janvier depuis Abu Dhabi. C’est possible regarder UFC en direct en ligne depuis une application mobile? Bien sûr, et ici, nous vous expliquons étape par étape comment télécharger un lien de streaming pour profiter de l’événement principal d’Abu Dhabi. D’un autre côté, Depor suivront coup par coup, incidents, panneaux publicitaires et tout le précédent ici.

Il aura fallu 370 jours au combattant irlandais pour revenir dans l’octogone, qui affrontera un Dustin Poirier qu’il avait déjà battu en 2014 au premier tour. L’un des premiers tournants pour comprendre ce qu’est aujourd’hui le phénomène Conor McGregor.

Le McGregor-Poirier 2, plus qu’une revanche, semble être la première pièce d’un domino qui pourrait définir l’avenir de la catégorie. Seule la performance des deux spécifie pour quel côté les événements seront déclenchés.

Cet UFC 257 est la première étape de la feuille de route de Conor McGregor pour 2021, année au cours de laquelle l’activité de l’Irlandais sur le brava devrait considérablement augmenter. L’événement rapproche également le Poirier, beaucoup plus mature, d’une occasion en or de se rapprocher du titre vacant des poids légers, en principe, à la suite de la “ pseudo-retraite ” du Russe Khabib Nurmagomedov.

“Je vais voir tous les combats de l’UFC 257 et si l’une des stars ou co-stars fait quelque chose de spectaculaire, je vais combattre l’une d’entre elles à nouveau”, a déclaré Dana White, président de l’UFC, que Nurmagomedov lui a dit lors de la conversation qu’il a eue avec lui.

Tout semble orienté vers une revanche pour McGregor pour le titre des poids légers contre le Russe. Cependant, «The Diamond» ne voudra pas être un spectateur de luxe dans le «show» de l’Irlandais.

Où regarder McGregor vs Poirier en direct en ligne via une application mobile?

Ensuite, nous vous montrons quelle application mobile vous pouvez télécharger pour regarder les combats de l’UFC en direct et en direct en ligne, comme McGregor vs Poirier ce samedi 23 janvier à Abu Dhabi pour les poids légers.

Au Mexique et en Amérique latine

Dans Mexique et tout Amérique latine (sauf au Brésil), vous pouvez regarder les événements UFC en direct sur FOX SPORTS. Recherchez dans votre programmation locale des horaires et des signes spécifiques. Téléchargez votre application ici.

En Amérique latine

Dans tout Amérique latine (sauf au Mexique et au Brésil), vous pouvez regarder les événements de l’UFC en direct sur ESPN. Recherchez dans votre programmation locale des heures et des signaux spécifiques sur ESPN Play.

Aux Etats-Unis

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez regarder des combats en direct pour le PPV exclusif pour ESPN + aussi bien que Fight Nights et événements exclusifs. Ici tu peux acheter PPV sur ESPN +. Vous pouvez aussi commencez votre essai gratuit d’ESPN + ici

En outre, Fight Nights peut être vu par ESPN Sports aussi. Vérifiez les listes locales pour les heures et les détails.

En Espagne

Si vous êtes dans un autre continent comme l’Espagne, vous pourrez regarder le combat en direct entre McGregor vs Poirier en DAZN Espagne.

Sur UFC.TV

Vous pouvez également payer pour voir tous les événements en direct par UFC.tv

McGregor vs Poirier: comment s’est déroulée la pesée pour l’UFC 257

BILLBOARD DE DÉMARRAGE SUR ESPN ET FOX ACTION

(21h Mexique / 22h Pérou / 12h Argentine / 4h Espagne)

Dustin Poirier (156) contre Conor McGregor (155)

Dan Hooker (156) contre Michael Chandler (156)

Jessica Eye (126) contre Joanne Calderwood (126)

Marina Rodriguez (116) contre Amanda Ribas (116)

Andrew Sanchez (186) contre Makhmud Muradov (186)

BILLBOARD PRÉLIMINAIRE PAR ESPN ET FOX SPORTS

(19h Mexique / 20h Pérou / 22h Argentine / 2h Espagne)

Arman Tsarukyan (159) contre Nasrat Haqparast ()

Brad Tavares (185,5) contre Antonio Carlos Junior (185)

Julianna Pena (136) contre Sara McMann (135)

Khalil Rountree () contre Marcin Prachnio (205)

PREMIER PRELIMINAIRE PAR ESPN ET UFC FIGHT PASS

(18h00 Mexique / 19h00 Pérou / 21h00 Argentine / 1h00 Espagne)

Nik Lentz (150) contre Movsar Evolev (150) *

Amir Albazi (126) contre Zalgas Zhumagulov (126)

* Combat au poids convenu (150 livres)

Voici à quoi ressemblaient les 10 derniers combats de Conor McGregor

18/01/20 | McGregor a battu Cerrone par TKO

10/06/18 | McGregor a perdu contre Nurmagomedov par soumission

11/12/16 | McGregor a battu Alvarez par TKO

20/08/16 | McGregor a battu Diaz par décision

03/05/16 | McGregor a perdu contre Diaz par soumission

12/12/15 | McGregor a battu José Aldo par KO

07/11/15 | McGregor a battu Mendes par TKO

18/01/15 | McGregor a battu Siver par KO

27/09/14 | McGregor a battu Poirier par TKO

19/07/14 | McGregor a battu Brandao par TKO

C’était les 10 derniers combats de Dustin Poirier

27/06/20 | Poirier bat Hooker par décision

09/07/19 | Poirier a perdu contre Nurmagomedov par soumission

13/04/19 | Poirier a battu Holloway par décision

28/07/18 | Poirier bat Alvarez par TKO

14/04/2018 | Poirier bat Gaethie par TKO

11/11/17 | Poirier bat Pettis par TKO

13/05/2017 | Poirier sans résultat avec Alvarez pour genou illégal

02/11/17 | Poirier a battu Miller par décision

17/09/16 | Poirier a perdu contre Johnson par KO

06/04/16 | Poirier a battu Green par KO

