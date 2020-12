Barcelone contre. Cadix sont mesurées LIVE LIVE ONLINE TV ce samedi 5 décembre à la date du 12 décembre LaLiga Santander 2020 dans un match qui aura lieu au stade Ramón de Carranza dans la ville de Cadix. Le match est prévu pour 3h00 de l’après-midi (heure péruvienne et six heures de plus en Espagne) et sera diffusé EN DIRECT MAINTENANT OFFICIEL GRATUIT pour toute l’Amérique latine via les signaux d’ESPN 2, ESPN Play et Movistar LaLiga pour l’Espagne. Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes.

Les Catalans ont pour mission de ratifier le bon moment face à l’un des clubs qui a surpris cette saison. L’équipe commandée par Ronald Koeman compte trois victoires consécutives (Dinamo Kiev, Osasuna et Ferencvarós) avec deux buts inscrits (0-4, 4-0 et 0-3).

Cependant, le plus important pour l’entraîneur néerlandais a été la performance de l’équipe. Surtout, grâce à la séquence positive d’Antoine Griezmann, qui a marqué dans chacun des trois engagements mentionnés.

Ensuite, l’entraîneur barcelonais profitera de la bonne forme du Français pour le rejoindre avec le Danois Martin Braithwaite, l’un de ses meilleurs partenaires dans cette partie de la campagne. Les deux, à leur tour, rejoindront un Lionel Messi reposé.

Où voir Barcelone vs. Cadix pour LaLiga Santander?

ESPN 2 est le signal permettant de regarder le match de LaLiga Santander qui présentera Barcelone avec Lionel Messi, peut-être dès le coup de sifflet d’ouverture, après ne pas avoir voyagé avec ses coéquipiers en Hongrie en milieu de semaine.

L’attaquant argentin peut vivre une journée spéciale, car il peut égaler le record de Pelé en termes de nombre de buts pour le même club. Le «10» a 641 avec les Catalans, tandis que la star brésilienne a atteint 643 avec Santos.

Pour sa part, Cadix cherchera à porter un autre grand coup dans la saison de LaLiga. Il y a quelques semaines à peine, le nouveau promu a battu le Real Madrid 1-0 au stade Alfredo Di Stéfano. Mais dans l’ensemble, la campagne a été acceptable.

En onze jours, l’équipe commandée par Álvaro Cervera compte quatre victoires, trois nuls et quatre défaites pour atteindre la sixième case avec 15 points. Cependant, il prend trois engagements dont il ne connaît pas la victoire.

Quelle heure est Barcelona vs. Cadix pour LaLiga Santander?

Mexique – 14h00

Pérou – 15h00

Colombie – 15h00

Équateur – 15h00

Bolivie – 16h00

Venezuela – 16h00

Argentine – 17h00

Chili – 17h00

Paraguay – 17h00

Uruguay – 17h00

Brésil – 17h00

Espagne – 21h00

Barcelone vs. Cadix: alignements possibles

Barcelone: ​​Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Coutinho ou Dembélé; et Braithwaite.

Cadix: Ledesma; Carcelén, Marcos Mauro, Fali, Espino; Jonsson, Garrido; Jairo, Álex Fernández, Perea; Negredo ou Malbasic.

Où Barcelone vs. Cadix pour LaLiga Santander?

