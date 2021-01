Real Madrid et Celta de Vigo LIVE et LIVE ONLINE TV EN DIRECT par date 17 de LaLiga Santander 2020 qui se jouera ce samedi 2 janvier au stade Alfredo di Stéfano. Le duel est prévu pour 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne et colombienne) et sera diffusé dans toute l’Amérique latine via les signaux DirecTV Sports, TUDN et Sky Sports et Movistar Partidazo pour l’Espagne. Suivez ici la TRANSMISSION OFFICIELLE avec tous les détails de l’événement: statistiques, buts, tableau de bord mis à jour, déclarations et bien plus encore.

Ceux emmenés par Zinedine Zidane espèrent ajouter trois points qui leur permettront de ne pas perdre de vue l’Atlético de Madrid; Cependant, ils affronteront l’équipe d’Eduardo Coudet, qui a connu une forte croissance ces derniers temps.

Le mal qui en souffre Ligue L’équipe de Zinedine Zidane Il est réapparu contre des équipes plus petites au stade Martínez Valero. Le sixième revers de la Ligue en 16 matchs, trois nuls et trois défaites, est survenu dès le Real Madrid Il a pris son pied sur l’accélérateur car il se sentait supérieur et avec un avantage sur le tableau de bord.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: horaires et chaînes

Pérou: 15h00 / DirecTVMexique: 14h00 / Ciel HDLa Colombie: 15h00 / DirecTVChili: 17h00 / DirecTVArgentine: 17h00 / DirecTVParaguay: 17h00 / DirecTVEquateur: 15h00 / DirecTVUruguay: 17h00 / DirecTVBolivie: 16h00 / DirecTVVenezuela: 16h00 / DirecTVEspagne: 21h00 / Movistar LaLiga

Les deux points cédés à la fin de 2020 le laissent en dessous du Athlète de Madrid, en deux points de désavantage qui peuvent être huit si ceux de Diego Simeone remportent les deux matchs qu’ils doivent jouer. La distance deviendrait pertinente pour que rien d’autre que de gagner le meilleur Celta du parcours, ne passe par l’esprit des joueurs de Zidane.

Le temps est venu pour danger édénique faire un pas en avant. 2021 devrait être son année avec les blessures continues ensevelies. Le Real Madrid l’espère, en espérant qu’il sera à nouveau le joueur décisif qui a signé le Real Madrid. Il est prévu que Zidane lui a finalement accordé le titre après avoir réapparu les dernières minutes contre Elche. Il n’a pas commencé de match depuis le 28 novembre, date à laquelle il a subi son dernier accident sous la forme d’une blessure musculaire.

La fluidité de l’attaque madrilène a besoin de la meilleure version de Danger, dont le retour à l’aile gauche arrêtera à nouveau le Brésilien Vinicius. Doit trouver de l’espace Zidane, qui à droite ne peut pas compter sur son compatriote Rodrygo, et dans cette troisième position du trident doit choisir entre Lucas Vazquez, devenir fixe, Vini ou Cadre Asensio.

Les petits ajustements apportés à l’équipe de l’entraîneur de Madrid seront étendus en défense, où le Brésilien Marcelo quitte l’aile gauche pour Ferland Mendy après avoir profité d’une chance après sept matchs sans recevoir une seule minute. L’Uruguayen Fede Valverde aspire à entrer au centre du terrain depuis le début mais au niveau auquel ils contribuent Toni Kroos et Luka modric plus la semaine de séparation entre les parties qu’ils devront récupérer, nous invitent à réfléchir à la continuité.

Il celtique visitez Valdebebas dans son meilleur moment de la saison après avoir signé un mois historique de décembre avec cinq victoires et un nul entre la Ligue et la Coupe, dirigé par un Iago Aspas, et avec l’international péruvien Renato Tapia est devenu l’une des sensations de La Ligue.

Productivité de Lames a augmenté avec l’arrivée de Eduardo Coudet, et l’international espagnol a clôturé 2020 en tant que meilleur buteur – neuf buts en 16 matchs – et meilleur assistant – six passes au but – du championnat. Mais ce Celta a de nombreux autres piliers et ne ressemble en rien à celui d’Óscar García Junyent. Rubén Blanco a marqué son but, avec seulement trois buts encaissés lors des six derniers matches de championnat et des performances décisives comme le dernier match contre Huesca.

Le milieu de terrain Denis Suárez a récupéré sa meilleure version loin du groupe, étant le constructeur du jeu offensif au milieu de terrain, où il se sent soutenu par le poumon de Tapia, ce qui apporte l’équilibre à une équipe qui a notamment amélioré ses performances défensives avec l’entraîneur. argentin.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: alignements possibles

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Hazard et Benzema.

Celtique: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza, Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas et Santi Mina.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE