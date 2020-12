Prenez Kubo, dans un match de Villarreal. EP

Villarreal sera la seule équipe espagnole à participer aux huitièmes de finale de la Ligue Europa 2020/21 tête de série dans le tirage au sort qui aura lieu ce lundi (13h00) au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse).

Dans les tambours entrera le douze vainqueurs de groupe, les douze secondes et les sets transférés de la Ligue des champions après la conclusion de tiers.

8e de finale tirage au sort de la Ligue Europa 2020-21

Villarreal a passé cette phase en terminant premier du groupe I, avec quatre victoires et un nul, tandis que la Real Sociedad et l’historique Grenade ont progressé en deuxième position.

Aucune équipe ne peut face à un autre avec qui ils ont coïncidé dans le même groupe, ainsi qu’un groupe du même pays.

Théoriquement, l’équipe d’Unai Emery, vainqueur du tournoi avec Séville, a un moyen plus simple que celui de la Real Sociedad et de Grenade, auxquels des équipes plus puissantes apparaissent à l’horizon. Ils joueront également le match retour à La Cerámica, tandis que les joueurs de Saint-Sébastien et de Grenade devront le faire à l’extérieur.

L’autre conditionnement affecte équipes de Russie et d’Ukraine, qui après la décision du Comité exécutif de l’UEFA en raison de la situation sociopolitique entre les deux pays, ne pourront pas s’affronter.

Les matchs du seizième seront joués 18 et 25 février dans deux créneaux horaires, à 18 h 55 et 21 h 00

Il huitièmes de finale aura lieu le 26 février.

Groupe de graines: Milan (ITA, vainqueur du groupe H), Arsenal (ING, B), Ajax (NED +), Bruges (BEL +), Dinamo Zagreb (CRO, K), Hoffenheim (GER, L), Leicester (ING, G), Bayer Leverkusen (GER, C), Manchester United (ING +), Naples (ITA, F), PSV Eindhoven (NED, E), Rangers (SCO, D), Rome (ITA, A), Shakhtar Donetsk (UKR +), Tottenham (ING , J) et Villarreal (ESP, I)

Groupes non prédéfinis: Anvers (BEL, deuxième groupe J), ​​Benfica (POR, D), Braga (POR, G), Red Star (SRB, L), Dinamo Kiev (UKR +), Grenade (ESP, E), Krasnodar (RUS +), Lille (FRA, H), Maccabi Tel-Aviv (ISR, I), Molde (NOR, B), Olympiacos (GRE +), Real Sociedad (ESP, F), Salzbourg (AUT +), Slavia Prague (CZE, C), Wolfsberg (AUT, K), Jeunes garçons (SUI, A)