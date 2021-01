Minute 27. LA SECONDE ARRIVE À CAN MISSES! GOOOOOOOOOOOOL D’IBIZA, GOOOOOOOOOOOL DE SERGIO CASTEL. L’attaquant d’Ibiza est sur une lancée et a déjà un doublé. Ibiza 2-0 Celta de Vigo. Le jeu est compliqué pour la table céleste.

Minute 22. Les habitants rêvent également d’aller au prochain tour de la Copa del Rey dans les Can Misses. Pour le moment, le Ibiza. C’est ainsi que Castel l’a mis 1-0 contre lui Celta Vigo.

UN RÊVE PLUS VIVANT QUE JAMAIS! Ibiza déclenche des alarmes contre le Celta de Vigo! 🚨 SERGIO CASTEL GOOOOL! 💥 La folie à Can Misses @ibizaud! #CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/CGlyC3mgqT – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 5 janvier 2021

Minute 15. C’est ainsi que Ledesma a progressé vers Cordoue avant le Getafe pour mettre le 1-0 dans l’Archange.

RÊVEZ L’ARCHANGE! CROYEZ @CordobaCF_ofi! 🔥 Le but de Willy Ledesma contre Getafe! #CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/jU7g6hOKd9 – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 5 janvier 2021

Minute 12. GOOOOOOOOOOL EN CAN MANISSES. GOOOOOOOOOOOL OF IBIZA, but par Sergio Castel. L’équipe des Baléares est également en avance, Ibiza 1- Celta de Vigo 0.

Minute 5. GOOOOOOOOOOOL DANS L’ARCÁNGEL, GOOOOOOOOOOOOL DU CÓRDOBA. La tête de Ledesma pour dépasser l’équipe andalouse. Cordoue 1- Getafe 0

ROULEZ AUSSI LA BALLE EN CAN MANISSES! En jeu, Ibiza – Celta de Vigo. Martinez Munuera dirige la réunion.

LA BALLE ROULE DANS LE NOUVEL ARCHANGE! Cordoue – Getafe, Vivre. Dirige la réunion Hernández Hernández.

16:54 Tellement de Ibiza comme Cordoue Ce sont des équipes Second B. Toutes deux rêvent cet après-midi d’éliminer une équipe Première, celtique et Getafe, respectivement, pour sceller le billet à la fin du seizième Copa del Rey. Y aura-t-il une surprise dans la Coupe ou l’équipe bleue et bleue remplira-t-elle son rôle de favoris?

16:50. En dix minutes à peine, ces deux matchs du deuxième tour de la Copa del Rey. Il y aura à la fois une audience au stade Can Manisses, où le Ibiza – Celta, comme à El Arcángel, le stade où le Córdoba – Getafe. Les gagnants prendront le billet pour les 32es de finale du Copa del Rey.

16:41. Il Celta Vigo sort avec: Iván Villar, Carreira, Aidoo, Fontán, Aarón Martín, Tapia, Beltrán, Okay, Baeza, Emre Mor et Lautaro.

Ou noso XI avant @ibizaud! #IbizaCelta #CopaDelRey pic.twitter.com/lrdyMuJogI – RC Celta (@RCCelta) 5 janvier 2021

16:40. Il Ibiza sort avec: Germán, Grima, Goldar, Rubén, Morillas, Javi Pérez, Molina, Javi Lara, Kike López, Davo, Castel.

16:38. Et les alignements de la Ibiza – Celta de Vigo, jeu à jouer dans Can Misses!

16:37. Il Getafe sort avec: David Soria, Iglesias, Chema, Etxeita, Nyom, Diaby, Patrick, Timor, Palaversa, Ángel et Mamor.

Avec ce onze, nous sauterons sur l’herbe d’El Arcángel cet après-midi pour affronter @CordobaCF_ofi! 💙 # VamosGeta # CopaDelRey # CordobaGetafe pic.twitter.com/N6VJ2WvKOK – Getafe CF (@GetafeCF) 5 janvier 2021

16:36 Il Cordoue sort avec: Becerra, Djetei, Jesús Álvaro, Xavi Molina, Farrando, Willy Ledesma, Moutinho, Mario Ortiz, Traoré, Samu Delgado et Del Moral. Ce sont les onze hommes choisis par Pablo Alfaro pour cette rencontre de Coupe.

16:34. Nous avons déjà les files d’attente pour le Cordoue – Getafe!

16h30. Bonsoir! Nous commençons l’un des après-midi les plus excitants de l’année, la veille du Jour des Trois Rois, mais aussi l’après-midi du Copa del Rey! Le deuxième tour de la Copa del Rey a lieu les 5, 6 et 7 janvier. Les vainqueurs iront à la 16e finale, un tour dans lequel ils apparaîtront déjà Real Madrid, Barcelone, Real Sociedad et Athletic Club.

En cet après-midi du 5 janvier, plusieurs matchs du Copa del Rey avec la présence d’équipes de première division. Dans une demi-heure à peine, à partir de 17h00, c’est au tour de la Ibiza – Celta de Vigo, dans le stade municipal de Can Misses, et Cordoue – Getafe, au stade El Arcángel. À partir de 19h00, le Linares – Séville, dans le stade municipal de Linarejos et le Zamora – Villarreal, qui se jouera au stade municipal Ruta de la Plata à Zamora.

Dans quelques minutes, nous connaîtrons la composition officielle des différents matches qui se jouent aujourd’hui en Coupe. De plus, nous continuerons en direct et en ligne ces rencontres du Copa del Rey, avec les buts et le résultat en direct. Nous avons commencé!