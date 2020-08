Avoir 39 ans ne semble pas retenir beaucoup Roger Federer sur le court de tennis. Il mesure 6 pieds 1 pouce et pèse environ 190 livres. Contrairement à de nombreux autres athlètes, Roger ne suit pas de régime alimentaire spécifique. Il semble que le vieil adage «petit-déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre» soit l’un des secrets du programme de remise en forme de Roger.

«C’est une bonne chose de s’entraîner et de manger sainement. C’est ce que je fais », explique-t-il souvent. Il profite d’un copieux petit-déjeuner avec beaucoup de glucides pour le nourrir pour la journée. Les plats réguliers de son menu de petit-déjeuner comprennent des gaufres, une compote de fruits frais, du jus de fruits frais, du café et un verre de vinaigre.

Il aime manger toutes les quelques heures (entre deux et trois heures à des heures fixes) et il grignote des barres protéinées et des bananes tout au long de la journée. Même s’il mange beaucoup d’aliments frais, y compris des légumes et des fruits, il ne dira pas non à la crème glacée.

«Je n’ai jamais à être trop prudent…[but] Je mange très sain pour commencer », explique-t-il et admet pendant sa saison morte« Je peux manger des biscuits… avoir de la fondue… pas de problème, des desserts 10 jours de suite ».

Pour le déjeuner, Roger préfère les protéines maigres et le dîner est généralement quelque chose de léger. Il aime la cuisine ethnique comme l’italienne, la japonaise et l’indienne. Il adore la glace et le chocolat et ne se sent jamais coupable de se livrer à ces plaisirs.

Il évite les aliments transformés, les ingrédients artificiels, les gras trans, les boissons sucrées et la restauration rapide. Deux heures avant un match, Roger mange généralement une assiette de pâtes à remplir de glucides et grignotera des barres protéinées entre les matchs ou pendant les séances d’entraînement.

L’exercice n’est pas négociable pour Roger Federer

Sa routine d’exercice hebdomadaire comprend la corde à sauter, ce qui est idéal pour le cardio et l’agilité. Roger l’utilise à la fois pour un échauffement et un tour rapide. Cela sera suivi de plusieurs étapes de jogging pour réchauffer ses jambes, y compris des coups de pied bout à bout et des mouvements latéraux.

Ne vous laissez pas tromper par sa personnalité facile à vivre – son entraînement complet du corps est aussi difficile que possible, y compris le travail de médecine-ball, des exercices de coordination œil-main, des exercices de cône, des bandes d’exercice et un mini-trampoline où il doit équilibrer sur un pied et a frappé des salves.

Il s’entraîne au moins 10 heures par semaine, ce qui explique son endurance et son endurance sur le court. «Il n’y a aucun moyen de contourner le dur travail. Acceptez-le », dit-il à propos de la réalisation de vos objectifs. «Vous devez croire au plan à long terme que vous avez, mais vous avez besoin des objectifs à court terme pour vous motiver et vous inspirer».

Pendant la saison morte, il jette la musculation dans le mélange. Le repos est un autre élément clé de la vie de Roger. Il essaie de dormir au moins 10 heures par jour lorsque cela est possible pour restaurer son corps et son esprit et l’aider à rester concentré.

Pendant ses temps libres, Roger aime passer du temps avec sa famille, dîner avec des amis, faire de la randonnée et pêcher. Roger Federer est la preuve vivante que le dévouement à un mode de vie sain est l’un des éléments clés de son succès sur et hors du terrain.