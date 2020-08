Dans le cas où un rappel supplémentaire serait nécessaire, SummerSlam représente une autre occasion pour Asuka de prouver pourquoi elle est l’une des lutteuses les plus talentueuses du monde.

Asuka a deux matchs sur la carte SummerSlam, défiant d’abord Bayley pour le championnat féminin de SmackDown, puis luttant contre Sasha Banks pour le titre de Raw. Il s’agit d’une vitrine pour trois des meilleurs au monde pour exercer leur métier lors du deuxième plus grand spectacle de la WWE de l’année, qui a l’attrait supplémentaire d’un nouveau cadre dans le ThunderDome.

Le talent trouve toujours un moyen de réussir, et cela fait partie intégrante du parcours d’Asuka. Probablement la lutteuse féminine la plus décorée de tous les temps, Asuka a continué à prospérer à la WWE longtemps après la fin de sa séquence invaincue à WrestleMania 34. Son travail sur le ring est sans précédent par la grande majorité des lutteurs de la WWE et de l’extérieur, et elle n’a jamais compté sur ses promos pour réaliser son travail. Asuka est l’un des personnages les plus facilement identifiables de la WWE, un lutteur basé sur la soumission et toujours désireux de se battre.

Gracieuseté de la WWE

Asuka a commencé sa carrière au Japon, quittant un emploi dans le graphisme en 2004 pour se lancer dans une toute nouvelle voie dans la lutte. Bien qu’elle ait fait des apparitions aux États-Unis depuis 2011, sa décision de quitter son domicile en 2015 a été compliquée. Malgré la fanfare et l’intérêt constant pour sa course NXT, Asuka avait le mal du pays, sa famille, ses amis et sa vie quotidienne manquaient au Japon.

“Je sais que c’est la bonne décision de venir à la WWE, mais c’était difficile”, a déclaré Asuka, qui est Kanako Urai, 38 ans, par l’intermédiaire d’un traducteur. «Venir aux États-Unis, c’est un mode de vie différent. Une langue différente, un style de lutte différent. Oui, il y avait beaucoup de doutes et de luttes.

«Kairi Sane, son amitié a été d’une grande aide. Kairi est ma toute première partenaire de tag team et je suis si triste depuis qu’elle est partie. Elle me manque tellement.”

Malgré les luttes, la joie et la vigueur d’Asuka pour la lutte l’ont portée au milieu de ses tronçons les plus difficiles, y compris lors du départ de Sane de la WWE. Asuka a partagé qu’elle se sentait toujours chez elle à l’intérieur du ring.

«J’ai lutté au Japon pendant longtemps, et je l’avais fait pendant si longtemps, je pensais avoir fini la lutte», a déclaré Asuka. «La WWE m’avait repéré, et c’est là que j’ai décidé de venir aux États-Unis. Je suis arrivé juste au début de la «Révolution des femmes», et je pense que ma technique a contribué à y contribuer. En lutte, la WWE est mon plus grand défi et ma plus grande opportunité. »

Asuka n’a jamais eu une opportunité ou un défi comme celui qui est actuellement devant elle à SummerSlam. Elle combattra d’abord Bayley, un match avec de grandes attentes, puis devra livrer un combat encore plus convaincant contre l’incroyablement talentueuse Sasha Banks.

“Ce SummerSlam est comme WrestleMania pour moi”, a déclaré Asuka. «Il y a tellement d’histoire à la WWE. Les grands spectacles comme SummerSlam ont une grande histoire, donc je suis très nerveux, mais je suis ravi de monter sur le ring avec Sasha et Bayley.

«Sasha et Bayley sont deux lutteurs incroyables. Nos styles, notre façon de penser, c’est tellement différent. Sur le ring, je pense beaucoup plus à Shayna Baszler. Sasha et Bayley sont différents de moi, mais ils ont tous les deux un esprit combatif incroyable. Je les respecte beaucoup et je veux que nos matchs commencent dès maintenant s’ils le peuvent.

Un voyage qui a couvert le terrain de Tokyo à Orlando se poursuit à SummerSlam. Asuka cherche à donner son empreinte à l’événement, apportant de l’excitation, de la joie et de l’action sans interruption aux fans de lutte du monde entier.

“C’est un nouveau défi pour moi de divertir l’univers de la WWE”, a déclaré Asuka. «Je donnerai chaque morceau de moi-même dans mes matchs et j’espère que ce sera une soirée inoubliable.»