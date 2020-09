Les Seahawks accueillent les Patriots le dimanche soir de football lors de la semaine 2, une chance pour Cam Newton de revenir aux heures de grande écoute pour la première fois depuis la désastreuse semaine 2 de l’année dernière, jeudi soir, qui a mis fin à la saison de Newton. Espérons qu’il fera mieux cette fois-ci parce que nos choix DraftKings Showdown sont lourds en Nouvelle-Angleterre, ainsi que des actions de Russell Wilson et Tyler Lockett.

Après que les Patriots aient autant couru Newton au cours de la semaine 1, il n’est pas facile de prédire le déroulement du jeu pour celui-ci, nous avons donc opté pour un choix de capitaine de grande valeur à Damiere Byrd. Ce n’est peut-être pas pour les averses au risque, mais il n’en faudrait pas beaucoup à Byrd pour que le reste de cette gamme nous mène loin.

Choix de DraftKings Showdown: Seahawks vs Patriots

Capitaine (1,5x prix, 1,5x points): WR Damiere Byrd, Patriots (2100 $)

Byrd a mené les receveurs de la Nouvelle-Angleterre lors des clichés de la semaine 1, bien qu’il n’ait capturé aucune passe (il était sur le terrain pour 56 sur 64 parties possibles). Byrd a montré une capacité de possession-réception intrigante en Arizona il y a un an, donc à son prix le plus bas du baril et à la possibilité d’une valeur ajoutée dans le score PPR de DK, nous tentons une chance sur un capitaine de valeur suprême.

FLEX: QB Russell Wilson, Seahawks (12800 $)

Wilson ne semble jamais se soucier beaucoup de qui il joue – les chiffres semblent toujours bons à la fin. Il a un peu profité de ses touchés au cours de la semaine 1, Chris Carson étant dans les airs plutôt que sur le terrain, mais quoi qu’il en soit, Wilson sera probablement le joueur le plus possédé de ce match et nous ne pouvons pas nous permettre de le faire disparaître.

FLEX: QB Cam Newton, Patriots (12 000 $)

Newton avait l’air aussi en bonne santé qu’il en avait l’air depuis longtemps dans le match d’ouverture, et un voyage pour jouer à Seattle n’est pas ce qu’il était autrefois, sans fans et avec une défense bien différente de celle de la Legion of Boom. Cam devrait nous rapporter des points dans les airs et au sol dimanche soir.

FLEX: WR Tyler Lockett, Seahawks (9200 $)

Vous pouvez utiliser DK Metcalf ici, si vous préférez. Quelqu’un va lutter contre Stephon Gilmore dimanche, et l’espoir est que ce soit le Metcalf à la place de l’homme de la machine à sous Lockett. Wilson fait tellement confiance à Lockett que même un match difficile ne devrait pas emporter ses cibles, et nous aimons Lockett dans le score PPR de DK.

FLEX: WR Julian Edelman, Patriots (8 000 $)

Voici une petite astuce DK dans les concours Showdown: suivez la balise «douteux». Edelman a déjà été signalé susceptible de jouer (vérifiez avant le coup d’envoi pour être sûr), mais il aura ce “ Q ” à côté de lui sur DK toute la journée. D’après notre expérience, cela déprime la propriété, c’est donc le moment idéal pour profiter d’un joueur conçu pour le score PPR de DK.

FLEX: RB Sony Michel, Patriots (5600 $)

Entre Michel et Newton, nous devrions avoir couvert la ligne de but de la Nouvelle-Angleterre. C’est toujours risqué de jouer un RB de la Nouvelle-Angleterre, mais il faut parfois prendre ces risques pour gagner un tournoi. Nous avons déjà trop investi dans le court jeu de passes de la Nouvelle-Angleterre pour essayer James White, alors nous prendrons Michel à la place.