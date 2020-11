Superman, le super-héros le plus célèbre de DC Comics, a été porté sur grand écran à plusieurs reprises. Jouer à Man of Steel n’est pas une tâche facile, mais certains acteurs ont réussi à faire un excellent travail d’acteur et à atteindre une renommée mondiale.

Caractériser le célèbre super-héros nécessite certaines qualités et prendre des risques, c’est pourquoi une équipe de spécialistes intervient pour réaliser les scènes d’action. Quelques étoiles de Superman au fil des ans, ils ont préféré effectuez vos propres cascades, et les scènes d’action ont parfois été conçues de manière simpliste pour que la star puisse les exécuter elle-même.

Cependant, l’édition intelligente et la manipulation visuelle ont également été utilisées pour réussir une astuce parfaite. Superman Cela nécessite d’afficher quelques styles de combat intenses, que ce soit au corps à corps ou au parkour. Alors, qui sont les stars de Superman qui ont effectué leurs propres cascades et qui ont utilisé des cascades? Le portail web “Screenrant” nous donne la réponse.

CHRISTOPHER REEVES: Christopher Reeves est connu dans le monde entier pour jouer à Superman. L’acteur a insisté pour faire la plupart des cascades lui-même, même s’il y avait des cascadeurs sur le plateau, et pour une scène assez courageuse, il a été suspendu à cinquante mètres de haut. Pour rendre le vol plus organique, des contrepoids manuels et des poulies ont été utilisés à la place des contrepoids électroniques et certaines illusions d’optique ont également été utilisées pour manipuler certains cascades afin de les rendre impressionnantes.

TOM WELLING: Tom Welling a joué Clarke Kent sur “Smallville”. Dans les scènes d’action, Welling a utilisé des cascades et Christopher Sayour a été celui qui a fait les scènes les plus dangereuses. Lauro Chartrand, un coordinateur des cascades pour la série, a révélé que la plupart des cascades de la série étaient planifiées des semaines à l’avance et que Welling lui-même a fait un peu de travail de cascades, Sayour est responsable de la plupart des actions les plus audacieuses. de Superman.

HENRY CAVILL: Dans “Batman vs Superman”, il y a beaucoup d’action intense et de combat au corps à corps de style militaire. Bien qu’Albert Valladares soit le principal cascadeur d’Henry qui était présent sur les lieux de tournage, il n’était responsable que de la scène de chute libre à enjeux élevés et des séquences de parkour poids lourds, mais en général, Cavill a préféré le faire. ses propres cascades et a subi une formation intense pour le rôle.

DEAN CAIN: Scott Leva était le doublé principal de Dean Cain dans la série télévisée des années 1990 «Lois et Clark: les nouvelles aventures de Superman». L’émission s’est concentrée sur la romance entre Superman et Lois, et les cascades de la série n’étaient pas très élaborées. Cependant, Cain évitait de faire les séquences de chute et de vol. Le responsable de leur exécution était Leve.

KIRK ALYN: Kirk Alyn a joué l’homme d’acier dans la série de films de 1948 Superman et sa suite de 1950, Atom Man vs. Superman En fait, il était le premier Superman en direct. Mais dans les années 40, les cascades étaient conçues de manière à nécessiter un travail de cascade minimal, elles n’étaient pas brutales et les séquences d’action étaient beaucoup plus courtes. Alyn portait généralement un harnais métallique qui était attaché à des câbles d’acier et était généralement suspendu pour créer l’illusion de voler.

GEORGE REEVES: George Reeves a joué Superman dans le film “Superman & The Mole Men” (1951) et dans la série “Adventures of Superman” (1952-1958). L’émission présentait également des séquences de combat bien conçues et Reeves a géré cette partie principalement seul. Pour ses séquences de vol, les créateurs ont installé un bras mécanique et un morceau de plexiglas sur la poitrine et les cuisses de Reeves. Pour les sauts à plusieurs niveaux, Reeves courait généralement et sautait sur un trampoline, se jetait à travers une fenêtre et atterrissait sur des tapis de lutte.

BRANDON ROUTH: Dans Superman Returns de Brandon Routh, nous voyons que la plupart des cascades de Routh ont été accomplies grâce au montage et à la manipulation visuelle. Superman Returns n’avait notamment pas de scènes de combat élaborées – il y avait beaucoup de plans de Superman volant, atterrissant et sauvant des gens. Même la séquence audacieuse du crash d’avion a été réalisée numériquement, comme le révéla plus tard le monteur du film Elliot Graham.

TYLER HOECHLIN: Tyler Hoechlin joue l’homme d’acier sur Supergirl et a été félicité pour sa représentation nette, mais s’est appuyé sur une équipe talentueuse de cascades pour la plupart de ses cascades. Le Superman de Hoechlin était très dynamique et a été vu s’engager dans de nombreux combats avec d’autres, y compris son cousin, mais la plupart des scènes de combat intenses ont été accomplies avec l’aide de cascadeurs.

