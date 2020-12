Le président de la Commission de gestion de Barcelone, Carles Tusquets, a accordé une interview à RAC1 dans laquelle il a passé en revue l’actualité de l’équipe catalane. L’un des problèmes à discuter a été le burofax de Messi, qui a demandé à quitter le club l’été dernier mais le conseil d’administration présidé par Bartomeu a refusé de le laisser partir. Tusquets, pour sa part, est en faveur d’avoir réalisé le souhait du joueur et reconnaît que sa vente aurait été un soulagement pour l’économie du Barça.

«Économiquement parlant, l’été dernier, j’aurais vendu Messi. Il aurait été souhaitable. Pour ce que vous entrez et pour ce que vous économisez. LaLiga exige des limites de salaire. Mais je suppose qu’il y avait un staff d’entraîneurs à consulter », a commenté le président qui préside l’entité du Barça après la démission de Bartomeu après avoir échoué à surmonter la motion de censure.

Tusquets a reconnu que la situation économique du Barça est “terrible”, de sorte que la vente du crack argentin aurait considérablement soulagé les caisses. Par conséquent, il n’est pas possible de signer Neymar, À moins que ce ne soit à coût nul: «S’il est gratuit, il pourrait être augmenté. Sinon, il n’y a pas d’argent à payer… À moins qu’un nouveau président ne vienne avec un miracle en main. S’il est vendu et que les entraîneurs sont d’accord, pourquoi pas? ».

Le Brésilien a reconnu après la victoire contre Manchester United que il veut jouer à nouveau avec Leo Messi l’année prochaineCependant, sauf surprise, ce ne sera pas à Barcelone. La situation économique de l’équipe catalane l’empêche de faire face à une signature d’une telle ampleur que celle de Neymar, puisque le PSG le juge indispensable, il a un contrat jusqu’au 30 juin 2022 et est sur le point de se renouveler pour trois ans supplémentaires (jusqu’en 2025) .

Concernant les signatures, Tusquets assure qu’il s’est entretenu à la fois avec le coach et le secrétaire technique pour analyser la situation de l’apport de renforts sur le marché d’hiver: J’ai rencontré Koeman et Planes. S’il est vendu en janvier, il peut être signé ». De plus, il assure qu’il y a du travail à faire au Camp Nou car «l’Estadi tombe et il doit être réparé. Il faut le faire. Vous ne pouvez pas obtenir de part du partenaire le jour du vote ».

“Je ne vais pas me présenter aux élections”

Les élections à la présidence de Barcelone sont une autre question à débattre. En ce qui concerne la possibilité de se présenter comme candidat, Tusquets a exclu cette option car «vous ne pouvez pas passer de superviseur à supervisé. Si je ne démissionne pas, je ne peux pas me présenter. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas me présenter ». Le Président du Gérant reconnaît qu’il n’a pas encore décidé à qui il donnera son vote. “Je ne sais pas pour qui je voterai parce que je ne sais toujours pas qui se présentera.”

Respect à budget électoralTusquets a expliqué qu’ils se serrent la ceinture et “n’atteindront pas le million d’euros”. En tenant compte du fait qu’elle se tiendra dans dix lieux, elle sera inférieure à la moitié de l’autre budget des élections précédentes. Il n’atteindra pas un million d’euros. Le Manager se serre la ceinture sous tous ses aspects.

La situation économique a contraint le Barça à demander un prêt pour pouvoir payer les salaires. «Il sera rendu. Vous devrez attendre que nous ayons un revenu pour le rembourser. Les garanties sont le revenu supplémentaire », explique le président catalan qui a également été interrogé sur la possibilité d’entrer dans le public du stade: “L’accord nous permet de terminer la saison sans problèmes de trésorerie”.