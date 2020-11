▲ Invaincu depuis quatre ans dans le record du monde de vitesse, Salazar a été récompensé par le National Sports Award 2020 Photo Conade

April del Rio

Journal La Jornada

Dimanche 1 novembre 2020, p. a12

Jessica Salazar, invaincue au record du monde de cyclisme de vitesse depuis quatre ans, est venue loin car elle n’a jamais cru qu’elle affrontait une championne olympique ou mondiale et a mis sa propre portée à l’épreuve.

J’ai moi-même et mon rival c’est moi. Je pense que c’est l’attitude qui m’a aidé à exceller dans les compétitions et même dans la sphère personnelle, en tenant compte du fait que nous n’avons pas de rivaux externes, mais seulement internes, qui sont nous-mêmes, a déclaré le vainqueur de 24 ans de Jalisco. du National Sports Award dans la catégorie non professionnelle.

Jessy a commencé le cyclisme à 11 ans comme activité récréative en famille, dans le Bosque de La Primavera, à Guadalajara. Il raconte qu’avec ses parents et ses frères, deux hommes et deux femmes, ils ont entrepris des promenades le long des routes de Jalisco en direction de Tapalpa et Mazamitla.

Elle a été invitée par l’équipe de Jalisco au VTT, mais a estimé qu’elle n’avait pas les qualités nécessaires pour cette discipline et a décidé de passer à la modalité acrobatique BMX. «Là, je me suis retrouvé assez à l’aise, je me sentais physiquement préparé pour n’importe quelle foire, mais je pense que la situation dans le pays était un peu difficile, car nous n’avions pas un certain niveau de terrains pour pratiquer ce sport tel qu’il est.

Après ma blessure, je me suis cassé un ligament, et c’est là que j’ai décidé de passer à la piste, car je savais que j’avais les qualités pour obtenir un excellent résultat, a déclaré la cycliste et a raconté que lorsqu’elle a récupéré, elle a été invitée par Daniela Gaxiola, équipe nationale, à intégrer l’équipe représentative avec tout et son entraîneur, Iván Ruiz.

Depuis, ils ont développé ensemble la technique de la piste, qu’ils ne connaissaient pas. «Je savais que j’allais bien faire, j’en ai parlé à mon entraîneur et il était motivé et très enthousiaste; nous avons tous les deux changé de piste sans rien savoir. Dani nous guidait sur cette voie, et Iván, avec les connaissances qu’il avait, là plus ou moins ils ont fait un bon haltère, jusqu’à ce que nous ayons atteint un entraînement de premier niveau, ce que nous faisons en ce moment », a-t-il noté.

Il y a quatre ans, le 16 octobre 2016 au vélodrome d’Aguascalientes, Jessy a établi le record du monde de vitesse 500 mètres, en 32 268 secondes, un record qu’il assume comme une responsabilité à chaque fois qu’il apparaît dans une compétition; a en tête de le surmonter; Si quelqu’un d’autre ne le fait pas avant, je sais que je peux le faire.

Avant la pandémie, pour laquelle elle a passé trois mois sans marcher sur un vélodrome, Jessica Salazar, avec Daniela Gaxiola, a obtenu le laissez-passer olympique aux Jeux de Tokyo l’année prochaine, au test de vitesse par équipe, terminant huitième. site des Championnats du monde de cyclisme sur piste organisés à Berlin. Tout en préparant sa préparation pour le championnat national sur piste, dans deux semaines à Aguascalientes, Jessica imagine également la cérémonie du 20 novembre, au cours de laquelle elle recevra le National Award, une récompense qui, dit-elle, devrait honorer le cyclisme dans le pays. , car il considère que c’est une discipline qui nécessite plus de diffusion et de pratique récréative pour le bien de notre société.