La chaîne de télévision pour une course NASCAR est assez insaisissable dans une saison normale lorsque Fox et FS1 diffusent des émissions de la série Cup pendant la première moitié du programme avant que NBC et NBCSN prennent le relais pour la seconde moitié. Le bouleversement du calendrier associé à la pandémie de coronavirus rend la question «quel canal est la course NASCAR d’aujourd’hui sur» encore plus compréhensible.

Le calendrier des séries éliminatoires de NASCAR, cependant, reste inchangé. Ainsi, la chaîne de télévision pour Federated Auto Parts 400 de samedi soir à Richmond Raceway est toujours NBCSN. Il s’agit de la deuxième des 10 courses éliminatoires de NASCAR dans la Cup Series.

PLUS: Regardez la course NASCAR de ce soir en direct avec fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

La course NASCAR de samedi soir à Richmond marque la 12e diffusion de la saison par NBC / NBCSN après la fin de la liste de Fox / FS1 avec la course des étoiles du 15 juillet. Il s’agit de la 24e course du retour de NASCAR avec un calendrier modifié et à court terme, et des courses de la 28e Cup Series dans l’ensemble, NASCAR gardant son ardoise de 36 courses intacte pour 2020.

L’heure de départ de la course NASCAR de samedi à Richmond marque la troisième des cinq courses nocturnes consécutives pour la Cup Series. Voici comment regarder la course de samedi soir, y compris la chaîne de télévision et les options de diffusion en direct.

Sur quel canal est NASCAR aujourd’hui?

Course: Federated Auto Parts 400 à Richmond RacewayDate: Samedi 12 septembrechaîne TV: NBCSNDirect: NBCSports.com | fuboTV (essai gratuit de 7 jours)Radio: MRN

NASCAR est de retour dans les délais même après sa pause de deux mois au milieu du COVID-19 au printemps, de sorte que la course de samedi soir à Richmond sera toujours diffusée sur NBCSN comme prévu initialement.

Sur les 20 courses de la série NASCAR Cup Series que NBC devait diffuser en 2020, 12 devaient être diffusées sur NBCSN et les huit autres sur le réseau câblé phare de NBC. Cinq des six dernières courses de la saison seront diffusées sur NBC.

Quant à la course de la NASCAR Cup Series de samedi soir à Richmond sur NBCSN, le réseau dispose d’une fonction de recherche de chaînes permettant aux téléspectateurs de trouver les options de chaînes de télévision dans leurs régions.

Comme c’est le cas pour toutes les courses de la Cup Series sur NBC et NBCSN cette saison, Rick Allen appellera la course de samedi soir à Richmond avec l’aide des analystes Dale Earnhardt Jr., Jeff Burton et Steve Letarte.

À quelle heure commence la course NASCAR aujourd’hui?

Date: Samedi 12 septembreHeure de début: 19 h 30 HE

Le drapeau vert pour la course de la NASCAR Cup Series de samedi soir à Richmond agitera peu après 19h30 HE, en supposant qu’il n’y ait pas de retards de pluie comme il y en a eu si souvent depuis le retour de NASCAR à la course en direct en mai.

L’heure de départ de 19 h 30 HE rendra les ajustements de mi-course essentiels pour les équipes de course, même sur une courte piste (0,75 miles) comme Richmond. La piste sera chaude et glissante au début de la course et deviendra plus fraîche et plus rapide au fur et à mesure que la nuit avance. Et le Richmond Raceway est notoirement résistant aux pneus et aux freins.

Le Richmond Raceway a évidemment des lumières, donc un retard météorologique pourrait pousser la course vers les heures tardives de samedi et les premières heures de dimanche. La course est prévue pour 400 tours (300 miles) et doit atteindre la mi-course pour être considérée comme officielle en cas de problèmes météorologiques.

Diffusion en direct de NASCAR pour la course de Richmond

Quiconque dispose d’un abonnement au câble ou au satellite peut diffuser en direct la course NASCAR de samedi soir à Richmond via NBCSports.com ou l’application NBC Sports. Cela devrait être la voie privilégiée pour un téléspectateur qui a un tel abonnement mais qui ne peut pas se rendre devant son téléviseur.

Pour ceux qui n’ont pas d’abonnement au câble ou au satellite, il existe cinq options de streaming OTT TV qui proposent NBC et NBCSN – Sling, Hulu, YouTubeTV, fuboTV et AT&T Now. Tous les cinq offrent actuellement des options d’essai gratuit.

Vous trouverez ci-dessous des liens vers chacun d’eux.

Calendrier NASCAR 2020

NASCAR reste déterminé à courir 36 courses cette saison, dont quatre ont été achevées avant que la pandémie COVID-19 ne ferme le monde du sport.

Malgré tant de changements dans le calendrier de la saison régulière, NASCAR garde ses 10 courses éliminatoires à l’automne intactes et sur leurs pistes d’origine. Voici le calendrier des séries éliminatoires.

Date

Piste

chaîne TV

Heure de début

Dim., 6 sept. Darlington NBCSN 18 h HE sam., 12 sept. Richmond NBCSN 19 h 30 HE sam., 19 septembre Bristol NBCSN 19 h 30 HE dim, 27 septembre Las Vegas NBCSN 19 h HE dim. , 4 octobre Talladega NBC 14 h HE dim., 11 octobre Charlotte (ROVAL) NBC 14 h 30 HE dim., 18 octobre Kansas NBC 14 h 30 HE dim., 25 octobre Texas NBCSN 15 h HE dim. . 1er novembre Martinsville NBC 14 h HE dim. 8 novembre Phoenix Raceway NBC 15 h HE

En ce qui concerne la saison régulière, une course non programmée de Darlington a eu lieu le 17 mai au lieu de la course de Chicagoland qui était initialement prévue pour le 21 juin. Une autre course de Darlington s’est déroulée le 20 mai au lieu de la course reportée de Richmond qui était initialement prévue pour le 19 avril. La course de Charlotte du 27 mai s’est déroulée à la place de la course de Sonoma qui était initialement prévue pour le 14 juin.

Le double titre Pocono est resté comme prévu pour le dernier week-end de juin, avec la Cup Series en course deux jours consécutifs. Ces courses ont été présentées sur Fox (et FS1) plutôt que sur NBC. Fox’s a fermé sa couverture cette saison avec la All-Star Race à Bristol le 15 juillet.

Les courses précédemment reportées à Douvres et au Michigan sont devenues une partie des courses doubles samedi-dimanche sur ces pistes respectives en août.

Étant donné que New York a exigé que les gens soient mis en quarantaine pendant 14 jours après avoir voyagé depuis l’un des États fortement touchés par le COVID-19 (y compris la Caroline du Nord), la course de Watkins Glen du 16 août a été déplacée sur le parcours routier de Daytona. Selon ., NASCAR a tenté d’obtenir une dispense de quarantaine pour ses courses de Watkins Glen, mais a été refusée par le bureau du gouverneur Andrew Cuomo.

La course du 16 août était la première de la NASCAR Cup Series sur le parcours routier de Daytona.