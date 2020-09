C’est une tradition pas comme les autres. C’est le désormais annuel “Monday Night Football” sur ESPN pour ouvrir la saison NFL, cette année seulement, les téléspectateurs auront le plaisir d’écouter certaines des meilleures voix du football universitaire à Kirk Herbstreit et Chris Fowler.

Pittsburgh tente de rebondir après une saison 8-8 décevante et une deuxième année consécutive où il a regardé les séries éliminatoires de chez lui. Ben Roethlisberger est de retour après avoir raté presque toute la saison dernière en raison d’une grave blessure au coude, mais a aminci cette intersaison et a une solide défense derrière lui qui s’est classée première en chiffre d’affaires et cinquième au total des verges accordées la saison dernière. Juju Smith-Schuster tentera à nouveau de prouver sa valeur en tant que receveur large n ° 1 après une année de baisse au cours de laquelle il n’a capté que 42 passes pour 552 verges.

Les fans de New York espèrent qu’une nouvelle ère a commencé avec l’embauche de l’entraîneur-chef Joe Judge. Les Giants ont également fait appel au nouveau coordonnateur défensif Pat Graham et à l’ancien entraîneur des Cowboys de Dallas, Jason Garrett, pour appeler les jeux offensifs. La clé de l’efficacité d’un coordinateur offensif Garrett dépendra de la deuxième année du quart Daniel Jones et de la sortie de Saquon Barkley après qu’une blessure aux ischio-jambiers ait ralenti sa saison 2019 et limité le porteur de ballon à seulement 1003 verges et six touchés au sol.

Les Steelers sont l’un des premiers favoris pour vaincre les Giants lors de la semaine 1. C’est la sixième fois que les deux équipes ouvrent la saison l’une contre l’autre, les Giants en remportant deux, Pittsburgh en gagnant un et les deux autres se terminant étrangement par des égalités. .

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations dont vous avez besoin pour regarder Steelers vs Giants le lundi soir de la semaine 1, y compris la chaîne de télévision et l’heure du coup d’envoi.

Sur quel canal est Steelers vs Giants aujourd’hui?

Chaîne de télévision (nationale): ESPNDirect: Application ESPN, fuboTV

Vous en avez assez du stand de football du lundi soir? ESPN lancera son équipe A collégiale composée de Chris Fowler et Kirk Herbstreit pour organiser leur premier match dans la NFL. Maria Taylor servira de journaliste auxiliaire.

Pour ceux qui recherchent des informations radio, l’émission des Steelers peut être entendue sur le canal SiriusXM 226, ou l’émission des Giants peut être entendue sur le canal 225 de SiriusXM. L’émission nationale sera diffusée sur le canal 88.

Au Canada, les téléspectateurs peuvent regarder Steelers vs Giants sur DAZN, qui détient les droits sur chaque match de la NFL.

Heure de début des Steelers vs Giants

Date: Lundi 14 septembreDémarrer: 19 h 10 HE

Steelers vs. Giants est la première partie du double titre de Monday Night Football d’ESPN. Le match mènera au match Tennessee vs Denver qui mettra en vedette le nouveau stand MNF de Steve Levy, Brian Griese et Louis Riddick.

Calendrier des Steelers 2020

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi

la télé

1er septembre 14 à Giants (MNF) 19 h 15 HE ESPN 2 20 septembre vs Broncos 13 h HE CBS 3 27 septembre vs Texans 13 h HE CBS 4 4 octobre à Titans 13 h HE CBS 5 oct. 11 vs Eagles 13 h HE Fox 6 18 octobre vs Browns 13 h HE CBS 7 25 octobre à Ravens 13 h HE CBS 8 BYE – – – 9 8 novembre à Cowboys 16 h 25 HE CBS 10 15 novembre vs Bengals 13 h HE Fox 11 22 novembre chez Jaguars 13 h HE CBS 12 26 novembre vs Ravens (Thanksgiving) 20 h 20 HE NBC 13 6 décembre vs Washington 13 h HE Fox 14 13 décembre à Bills (SNF) 20 h 20 HE NBC 15 21 décembre à Bengals (MNF) 20 h 15 ET ESPN 16 27 décembre vs Colts 13 h HE CBS 17 3 janvier à Browns 13 h HE CBS

Calendrier des géants 2020

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi

la télé

1 septembre 14 Steelers 19 h 15 ESPN 2 20 septembre @Bears 13 h – 3 septembre 27 49ers 13 h – 4 octobre 4 @Rams 16 h 05 – 5 octobre 11 @Cowboys 16 h 25 – 6 18 octobre Redskins 13h – 7 octobre 22 @Eagles 20h20 NFL Network 8 novembre 2 Buccaneers 20h15 ESPN 9 novembre 8 novembre @Washington 13h – 10 novembre 15 novembre Eagles 13h – 11 – BYE – – 12 nov. 29 @Bengals 13 h – 13 déc. Cowboys 13 h –

Calendrier de football du lundi soir 2020

Semaine 1 (19 h 15 HE) 14 septembre New York Giants vs Pittsburgh Steelers Semaine 1 (22 h 10 HE) 14 septembre Denver Broncos vs Tennessee Titans Semaine 2 21 septembre Las Vegas Raiders vs New Orleans Saints Semaine 3 28 septembre Baltimore Ravens contre Kansas City Chiefs Semaine 4 5 octobre Green Bay Packers contre Atlanta Falcons Semaine 5 12 octobre New Orleans Saints contre Los Angeles Chargers Semaine 6 octobre 19 Dallas Cowboys contre Arizona Cardinals Semaine 7 26 octobre Los Angeles Rams vs Chicago Bears Semaine 8 novembre 2 New York Giants vs Tampa Bay Buccaneers Semaine 9 novembre 9 New York Jets vs New England Patriots Week 10 novembre 16 Chicago Bears vs Minnesota Vikings Week 11 novembre 23 Tampa Bay Buccaneers contre Los Angeles Rams Semaine 12 novembre 30 Philadelphia Eagles contre Seattle Seahawks Semaine 13 décembre 7 San Francisco 49ers contre Buffalo Bills Semaine 14 14 décembre Cleveland Browns contre Baltimore Ravens Semaine 15 21 décembre Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers Week 16 décembre 28 New England Patriots vs Buffalo Bills