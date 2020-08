Après un répit de deux semaines, la Formule 1 revient à la course ce dimanche.

Les pilotes de F1 ont déjà traversé deux triples-têtes et sont sur le point d’en commencer un troisième cette semaine en Belgique, et ils le font avec style avec le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps, l’un des meilleurs de F1.

Le calendrier de Formule 1 qui a commencé à seulement 13 courses est maintenant passé à 17, le GP d’Abu Dhabi jouant la course ultime, comme d’habitude. Avec ces courses au programme (contre 22 initialement prévues), la saison de F1 est probablement pleine à moins que la FIA ne parvienne à se faufiler dans une ou deux courses supplémentaires pendant les semaines creuses.

Dans l’état actuel des choses, Lewis Hamilton est à nouveau en tête du peloton avec 132 points en cinq courses, cinq apparitions sur le podium et quatre victoires dans l’année. Max Verstappen avait rendu les choses intéressantes, terminant sur le podium dans toutes les courses sauf la première de l’année et remportant une victoire devant les deux Mercedes au GP du 70e anniversaire début août.

En 2019, Charles Leclerc a remporté la première place du podium avec son coéquipier de Hamilton et de Mercedes, Valtteri Bottas, respectivement deuxième et troisième. Leclerc et le Team Ferrari n’ont pas eu exactement les mêmes résultats en début d’année, avec deux podiums et 61 points constructeurs sur la saison en cinq courses.

Voici ce que vous devez savoir sur le Grand Prix de Belgique 2020:

Sur quelle chaîne est la course de F1 aujourd’hui?

Course: Grand Prix de BelgiqueDate: Dimanche 30 aoûtchaîne TV: ESPNDirect: Regardez ESPN, fuboTV

ESPN ou ESPN2 diffusera toutes les courses de F1 2020 aux États-Unis en utilisant le fil de Sky Sports.

Toutes les courses de F1 sur ESPN et ESPN2 sont diffusées sans publicité, et toutes les séances d’essais et les qualifications en direct et en rediffusion sur les plates-formes ESPN.

En outre, ESPN Deportes sert de domicile exclusif en langue espagnole pour toutes les courses de F1 2020 aux États-Unis.

À quelle heure commence la course de F1 aujourd’hui?

Date: Dimanche 30 aoûtHeure de début: 9 h 10 HE

L’heure de départ de la course de dimanche à 9 h 10 HE signifie que le Grand Prix de Belgique débutera à 15 h 10, heure locale. La diffusion d’ESPN commence cinq minutes plus tôt à 9h05, sans tenir compte de l’émission d’avant-course.

Étant donné que la plupart des 17 courses de F1 actuellement confirmées au calendrier 2020 auront lieu en Europe de l’Ouest, attendez-vous à des heures de départ similaires pour les deux prochains mois.

Vous trouverez ci-dessous le programme TV complet des événements de F1 du week-end au Grand Prix d’Espagne.

Date

un événement

Temps

chaîne TV

Vendredi 28 août Essais 1 5 h HE ESPN2 Vendredi 28 août Essais 2 9 h HE ESPN2 Samedi 29 août Essais 3 6 h HE ESPN Samedi 29 août Qualifications 9 h HE ESPN Dimanche 30 août Pré- course show 8 h HE ESPN Dimanche 30 août Course 9 h 10 HE ESPN

Veuillez noter que ce sont les heures de début de l’événement. Le programme de diffusion d’ESPN commence cinq minutes plus tôt.

Diffusion en direct de la Formule 1 pour le Grand Prix d’Espagne

Pour ceux qui n’ont pas d’abonnement au câble ou au satellite, il existe quatre principales options de streaming OTT TV qui proposent ESPN: fuboTV, Sling, Hulu, YouTubeTV et AT&T Now. Des quatre, Hulu et YouTubeTV offrent des options d’essai gratuites.

Vous trouverez ci-dessous des liens vers chacun d’eux.

Pour ceux qui ont un abonnement au câble ou au satellite mais qui ne sont pas devant une télévision, les courses de Formule 1 en 2020 peuvent être diffusées en direct via des téléphones, des tablettes et d’autres appareils sur l’application ESPN avec authentification.

Calendrier de la Formule 1 2020

En juillet, la F1 a publié une mise à jour de ce qui est maintenant un calendrier de 17 courses qui se déroule au moins fin octobre, bien que l’organisation espère atteindre un total de 15 à 18 courses avant la fin de la saison en décembre.

“Nous prévoyons actuellement que les courses d’ouverture seront des événements fermés, mais nous espérons que les fans pourront à nouveau rejoindre nos événements quand cela sera sûr de le faire”, a déclaré F1 en juin. “La santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées resteront la priorité numéro un, la Formule 1 et la FIA ayant un plan robuste et détaillé pour garantir que nos courses maintiennent le plus haut niveau de sécurité avec des procédures strictes en place.”

Vous trouverez ci-dessous le calendrier actuel confirmé de la Formule 1 pour 2020.

Date Course Course Heure de début Chaîne de télévision Gagnant 5 juillet Grand Prix d’Autriche Red Bull Ring 9h10 ESPN Valtteri Boltas 12 juillet Grand Prix de Styrie Red Bull Ring 9h10 ESPN Lewis Hamilton 19 juillet Grand Prix de Hongrie Hungaroring 9h10 ESPN Lewis Hamilton 2 août Grand Prix de Grande-Bretagne Silverstone 9 h 10 ESPN Lewis Hamilton 9 août Grand Prix 70e anniversaire Silverstone 9 h 10 ESPN Max Verstappen 16 août Grand Prix d’Espagne Circuit de Catalunya 9 h 10 ESPN Lewis Hamilton 30 août Belgique Grand Prix Spa-Francorchamps 9 h 10 ESPN À déterminer 6 septembre Grand Prix d’Italie Monza 9 h 10 ESPN À déterminer 13 septembre Toscane Ferrari 1000 Grand Prix Mugello 9 h 10 ESPN À déterminer 27 septembre Grand Prix de Russie Sotchi Autodrom 7 h 10 AM ESPN TBD 11 oct. 13 Grand Prix de Turquie Circuit du Parc d’Istanbul À déterminer À déterminer À déterminer 29 novembre Gran Bahreïn d Prix Bahrain International Circuit TBD TBD TBD 6 décembre Sakhir Grand Prix Bahrain International Circuit TBD TBD TBD 13 décembre Grand Prix d’Abu Dhabi Circuit Yas Marina TBD TBD TBD

Tadd Haislop de SN a contribué à cette histoire.