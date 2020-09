La saison 2020 de la NFL est-elle le début de la fin pour Aaron Rodgers, ou est-ce le début d’une autre campagne de calibre MVP pour le quart-arrière de Green Bay? Cela et bien d’autres questions commenceront à trouver une réponse lorsque les Packers et le Minnesota s’affronteront dans un match sur Fox qui pourrait être crucial pour déterminer le champion NFC North.

Beaucoup a été fait au sujet de la sélection du quart-arrière Jordan Love de Green Bay avec son premier choix dans le repêchage tout en ne rédigeant aucun nouveau tirage au sort, mais les Packers restent un favori de la division et essaieront de reproduire le succès qu’ils ont eu lors de la saison 13-3 de l’année dernière. terminé dans le championnat NFC. La saison dernière, Rodgers a été blessé et a terminé en dehors des sept premiers verges par la passe, des touchés par passes et la cote totale du quart-arrière.

Le Minnesota, quant à lui, a terminé l’année dernière 10-6 et a été renversé dans la ronde divisionnaire par San Francisco. Kirk Cousins ​​a signé ce printemps une prolongation de contrat de deux ans d’une valeur de 66 millions de dollars. Ce n’était cependant pas une bonne nouvelle pour Cousins, car les Vikings ont envoyé son receveur préféré Stefon Diggs à Buffalo pour cinq choix au repêchage. Le Minnesota a utilisé l’un de ces choix pour repêcher le receveur Justin Jefferson avec le 22e choix.

Les Vikings sont devenus un léger favori sur les Packers lors de la semaine 1, bien qu’ils aient été balayés par Green Bay en 2019. Les deux équipes se sont combinées pour remporter 14 des 18 titres de division depuis la création du NFC North en 2002.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder le match Packers vs Vikings dimanche, y compris l’heure du coup d’envoi, les chaînes de télévision et un calendrier complet de la semaine 1 de la NFL.

PLUS: Regardez Packers vs Vikings en direct avec fuboTV (essai de 7 jours)

Sur quel canal les Packers vs Vikings sont-ils utilisés aujourd’hui?

Chaîne de télévision (nationale): RenardChaîne de télévision (Green Bay): WLUKChaîne de télévision (Minneapolis): KMSPDirect: Application Fox Sports, fuboTV

Chris Myers, vétéran du jeu par jeu, travaillera sur un stand à trois aux côtés de Greg Jennings et Brock Huard. Jennifer Hale servira de journaliste secondaire en tant qu’ancien vice-président de l’arbitrage de la NFL, Dean Blandino, flotte parmi les émissions de Fox pour donner son analyse de l’arbitrage.

Pour ceux qui recherchent des informations radio, l’émission Packers peut être entendue sur le canal SiriusXM 382, ​​ou l’émission Vikings peut être entendue sur le canal SiriusXM 225.

Au Canada, les téléspectateurs peuvent regarder Packers vs Vikings sur DAZN, qui détient les droits sur chaque match de la NFL.

Heure de début Packera vs Vikings

Date: Dimanche 13 septembreDémarrer: 13 h HE | Midi CT

Green Bay contre Minnesota devrait débuter à 13 h HE, l’un des neuf premiers matchs régionaux dimanche. La région du Haut-Midwest et du Sud-Ouest aura accès au jeu sur Fox. Le reste du pays aura accès à Philadelphie contre Washington, Seattle contre Atlanta ou Chicago contre Detroit.

Le premier match de Fox alimentera le match du match de la semaine de Fox America entre Tampa Bay et la Nouvelle-Orléans pour la majorité du pays.

PLUS: Carte de couverture télévisée de la semaine 1 de la NFL

Calendrier de la NFL Semaine 1

Jeudi 10 septembre

Jeu

Heure (ET)

la télé

Houston à Kansas City 20h20 NBC

Dimanche 13 septembre

Jeu

Heure (ET)

la télé

Seattle à Atlanta 13h FOX Cleveland à Baltimore 13h CBS New York Jets à Buffalo 13h CBS Las Vegas à Carolina 13h CBS Chicago à Detroit 13h Fox Indianapolis à Jacksonville 13h CBS Green Bay au Minnesota 13h Fox Miami à New England 13 h CBS Philadelphie à Washington 13 h Fox Los Angeles Chargers à Cincinnati 16 h 05 CBS Tampa Bay à La Nouvelle-Orléans 16 h 25 Fox Arizona à San Francisco 16 h 25 Fox Dallas à Los Angeles Rams 20 h 20 NBC

Lundi 14 septembre

Jeu

Heure (ET)

la télé

Pittsburgh aux Giants de New York 19h10 ESPN Tennessee à Denver 22h20 ESPN

Calendrier des emballeurs 2020

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi

la télé

1er 13 septembre à Vikings 13 h HE FOX 2 20 septembre vs Lions 13 h HE FOX 3 27 septembre à Saints 20 h 20 HE NBC 4 5 octobre vs Falcons 20 h 15 HE ESPN 5 11 octobre BYE – – 6 octobre 18 à Buccaneers 16 h 25 ET FOX 7 25 octobre à Texans 13 h HE FOX 8 1er novembre vs Vikings 13 h ET FOX 9 5 novembre à 49ers 20 h 20 ET FOX / NFLN / Amazon 10 16 novembre vs Jaguars 13 h ET FOX 11 22 novembre chez Colts 13 h ET FOX 12 29 novembre vs Bears 20 h 20 HE NBC 13 6 décembre vs Eagles 16 h 25 HE CBS 14 13 décembre aux Lions 13 h HE FOX 15 19 au 20 décembre vs Panthers TBD TD 16 27 décembre vs Titans 20 h 20 NBC 17 3 janvier à Bears 13 h HE FOX

Calendrier des Vikings 2020

Semaine Date Adversaire Heure du coup d’envoi TV 1er 13 septembre vs Packers 13 h Fox 2 20 septembre aux Colts 13 h Fox 3 27 septembre vs Titans 13 h CBS 4 4 octobre aux Texans 13 h Fox 5 11 octobre aux Seahawks 20 h 20 NBC 6 18 octobre vs Falcons 13 h Fox 7 BYE – – – 8 novembre 1 à Packers 13 h Fox 9 8 novembre vs Lions 13 h CBS 10 16 novembre à Bears 20 h 15 ESPN 11 novembre 22 vs Cowboys 16 h 25 Fox 12 29 novembre vs Panthers 13 h Fox 13 6 décembre vs Jaguars 13 h CBS 14 13 décembre à Buccaneers 13 h Fox 15 20 décembre vs Bears 13 h Fox 16 25 décembre chez Saints 16 h 30 Fox / NFLN 17 3 janvier chez Lions 13 h Fox