Les champions en titre de la NFC rencontrant l’un des principaux candidats au cheval noir de la saison 2020 de la NFL est l’un des rares affrontements mettant en évidence le retour à l’action de la NFL lors de la semaine 1. Malheureusement pour la plupart des téléspectateurs, ils n’auront pas accès à San Francisco contre l’Arizona. car presque tout le pays sera à l’écoute de la Nouvelle-Orléans et de Tampa Bay.

Les 49ers sont sans doute venus d’une seule passe renversée de Jimmy Garoppolo à Emmanuel Sanders loin de vaincre Kansas City au Super Bowl LIV. Sanders est parti depuis, mais l’ailier serré George Kittle sera avec l’équipe pendant un certain temps après avoir signé un nouvel accord lucratif cette intersaison. Malgré un manque de passes en séries éliminatoires, Garoppolo a incendié les Cardinals la saison dernière à hauteur de plus de 700 verges et huit touchés combinés en deux matchs.

Kyler Murray mène les Cardinals pour sa deuxième saison et est positionné pour faire le même type de saut de l’année 2 que Lamar Jackson a fait la saison dernière pour Baltimore. L’acquisition du receveur large DeAndre Hopkins de Houston, qui vient de signer un nouvel accord, ce qui en fait le joueur le mieux payé de l’histoire de la NFL, renforce cette affaire. La sécurité Budda Baker, qui cherchera à ralentir Garoppolo et sa compagnie aux côtés du choix de premier tour Isaiah Simmons, participe aux grandes signatures de contrat de l’intersaison.

Avant que San Francisco ne balaie la série de la saison en 2019, l’Arizona avait remporté huit victoires consécutives depuis la saison 2015. Les 49ers sont devenus un favori de touché pour le match de la semaine 1.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder le match des 49ers contre les Cardinals dimanche, y compris l’heure du coup d’envoi, les chaînes de télévision et un calendrier complet de la semaine 1 de la NFL.

Sur quelle chaîne est diffusée 49ers vs Cardinals aujourd’hui?

Chaîne de télévision (nationale): Renard Chaîne de télévision (San Francisco): KTVUChaîne de télévision (Phoenix): KSAZDirect: Application Fox Sports, fuboTV

Kevin Kugler assumera les fonctions de jeu par jeu aux côtés de l’analyste Chris Spielman. Laura Okmin servira de journaliste secondaire du jeu. Dean Blandino continuera son rôle d’analyste des règles.

Pour ceux qui recherchent des informations sur la radio, la diffusion des 49ers peut être écoutée sur le canal SiriusXM 227, ou l’émission Cardinals peut être entendue sur le canal 381 de SiriusXM.

Au Canada, les téléspectateurs peuvent regarder les 49ers contre les Cardinals sur DAZN, qui détient les droits sur chaque match de la NFL.

Heure de début des 49ers vs Cardinals

Date: Dimanche 13 septembreDémarrer: 16 h 25 HE, 13 h 25 HP

49ers contre Cardinals devrait débuter à 16 h 25 HE, parmi une paire de matchs tardifs régionaux de Fox dimanche. Le nord de la Californie et la majeure partie de l’Arizona auront accès au jeu sur Fox. Le reste du pays aura accès au match du match de la semaine de Fox America entre Tampa Bay et la Nouvelle-Orléans.

Calendrier de la NFL Semaine 1

Jeudi 10 septembre

Jeu

Heure (ET)

la télé

Houston à Kansas City 20h20 NBC

Dimanche 13 septembre

Jeu

Heure (ET)

la télé

Seattle à Atlanta 13h FOX Cleveland à Baltimore 13h CBS New York Jets à Buffalo 13h CBS Las Vegas à Carolina 13h CBS Chicago à Detroit 13h Fox Indianapolis à Jacksonville 13h CBS Green Bay au Minnesota 13h Fox Miami à New England 13 h CBS Philadelphie à Washington 13 h Fox Los Angeles Chargers à Cincinnati 16 h 05 CBS Tampa Bay à La Nouvelle-Orléans 16 h 25 Fox Arizona à San Francisco 16 h 25 Fox Dallas à Los Angeles Rams 20 h 20 NBC

Lundi 14 septembre

Jeu

Heure (ET)

la télé

Pittsburgh aux Giants de New York 19h10 ESPN Tennessee à Denver 22h20 ESPN

Calendrier des 49ers 2020

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi

la télé

1er septembre 13 Cardinals 16h25 FOX 2 20 septembre @Jets 13h FOX 3 27 septembre @Giants 13h FOX 4 octobre 4 Eagles 20h20 NBC 5 octobre 11 Dauphins 16h05 FOX 6 octobre .18 Rams 20h20 NBC 7 octobre 25 @Patriots 16h25 CBS 8 novembre 1 @Seahawks 16h25 FOX 9 novembre 5 Packers 20h20 NFL Network 10 novembre 15 @Saints 16h25 pm FOX 11 – BYE – – 12 novembre 29 @Rams 16 h 05 FOX 13 7 décembre Bills 16 h 25 FOX 14 décembre 13 Washington 16 h 25 FOX 15 20 décembre @Cowboys 20 h 20 NBC 16 26 ou 27 décembre @Cardinals À déterminer À déterminer 17 3 janvier Seahawks 16 h 25 FOX