Le premier dimanche de la saison tant attendue de la NFL 2020 démarre enfin ce week-end et apporte avec lui une rivalité classique entre deux ennemis de la NFC Est. Sans aucun match de pré-saison sur lequel s’appuyer, le match sera la première fois qu’une équipe affrontera un adversaire en plus de huit mois.

Philadelphie a terminé la saison régulière 2019 avec une fiche de 9-7 et en tant que champion de la NFC Est, mais a été renversée lors de la ronde Wild Card par Seattle après que Carson Wentz ait été blessé au début du match. La santé de Wentz contribuera grandement à déterminer si les Eagles peuvent ou non gagner à nouveau leur division, mais s’il manquait le temps, le choix du deuxième tour de 2020, Jalen Hurts, pourrait recevoir l’appel pour voir s’il peut reproduire le succès qu’il a eu à Oklahoma et en Alabama. . Wentz a également une nouvelle arme dans le large Jalen Reagor après que les Eagles aient sélectionné l’ancien vedette du TCU avec le 21e choix du repêchage.

Cherchant à ralentir cette attaque de Philadelphie, ce sera Chase Young, le deuxième choix du repêchage, et ses homologues sur l’une des lignes défensives les plus talentueuses de la NFL. Washington a terminé 2019 avec un 3-13 décevant, mais il y a de l’espoir pour cette saison pour Dwayne Haskins pour la première année complète en tant que quart partant. L’équipe de football de Washington a connu une intersaison chargée en commençant par l’embauche de l’entraîneur-chef Ron Rivera et en abandonnant son surnom controversé.

Philadelphie n’a pas perdu un match contre Washington depuis 2016, lorsque Kirk Cousins ​​était toujours le quart partant, et il s’agit d’un favori de touché avant le match.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder le match de l’équipe de football Eagles contre Washington dimanche, y compris l’heure du coup d’envoi, les chaînes de télévision et un calendrier complet de la semaine 1 de la NFL.

PLUS: Regardez Eagles contre Washington en direct avec fuboTV (essai de 7 jours)

Sur quelle chaîne est Eagles vs Washington aujourd’hui?

Chaîne de télévision (nationale): RenardChaîne de télévision (Philadelphie): WTXFChaîne de télévision (DC): WTTGDirect: Application Fox Sports, fuboTV

Kevin Burkhardt sera à l’appel, accompagné du nouveau partenaire Daryl Johnston. Pam Oliver travaillera en tant que journaliste secondaire avec le duo. L’ancien vice-président de l’arbitrage de la NFL, Dean Blandino, flottera parmi les émissions pour donner son analyse de l’arbitrage.

Pour ceux qui recherchent des informations radio, l’émission Eagles peut être entendue sur le canal SiriusXM 380, ou l’émission Washington peut être entendue sur le canal SiriusXM 226.

Au Canada, les téléspectateurs peuvent regarder Eagles contre Washington sur DAZN, qui détient les droits sur chaque match de la NFL.

Heure de début Eagles vs Washington

Date: Dimanche 13 septembreDémarrer: 13 h HE

Philadelphie contre Washington devrait débuter à 13 h HE, l’un des neuf premiers matchs régionaux dimanche. La région Texas-Oklahoma et la région Mid-Atlantic auront accès au jeu sur Fox. Le reste du pays aura accès à Green Bay contre Minnesota, Seattle contre Atlanta ou Chicago contre Detroit.

Le premier match de Fox alimentera le match du match de la semaine de Fox America entre Tampa Bay et la Nouvelle-Orléans pour la majorité du pays.

PLUS: Carte de couverture télévisée de la semaine 1 de la NFL

Calendrier de la NFL Semaine 1

Jeudi 10 septembre

Jeu

Heure (ET)

la télé

Houston à Kansas City 20h20 NBC

Dimanche 13 septembre

Jeu

Heure (ET)

la télé

Seattle à Atlanta 13h FOX Cleveland à Baltimore 13h CBS New York Jets à Buffalo 13h CBS Las Vegas à Carolina 13h CBS Chicago à Detroit 13h Fox Indianapolis à Jacksonville 13h CBS Green Bay au Minnesota 13h Fox Miami à New England 13 h CBS Philadelphie à Washington 13 h Fox Los Angeles Chargers à Cincinnati 16 h 05 CBS Tampa Bay à La Nouvelle-Orléans 16 h 25 Fox Arizona à San Francisco 16 h 25 Fox Dallas à Los Angeles Rams 20 h 20 NBC

Lundi 14 septembre

Jeu

Heure (ET)

la télé

Pittsburgh aux Giants de New York 19h10 ESPN Tennessee à Denver 22h20 ESPN

Calendrier des Eagles 2020

La semaine

Date

Adversaire

Heure de coup d’envoi

la télé

1 septembre 13 @Washington 13 h – 2 septembre 20 Rams 13 h – 3 septembre 27 Bengals 13 h – 4 octobre 4 @ 49ers 20 h 20 NBC 5 11 octobre @Steelers 13 h – 6 octobre 18 Ravens 13 h – 7 octobre 22 Giants 20 h 20 NFL Network 8 novembre 1 Cowboys 20 h 20 NBC 9 – BYE – – 10 novembre 15 @Giants 13 h – 11 22 novembre @Browns 13 h – 12 nov. 30 Seahawks 20 h 15 ESPN 13 décembre 6 @Packers 16 h 25 – 14 décembre 13 Saints 16 h 25 – 15 décembre 20 @Cardinals 16 h 05 – 16 décembre 27 @Cowboys 16 h 25 – 17 janv.3 Washington 13h –

Calendrier de l’équipe de football de Washington 2020

Semaine Date Adversaire Heure du coup d’envoi TV 1er 13 septembre contre Eagles 13 h HE Fox 2 20 septembre chez Cardinals 16 h 05 HE Fox 3 27 septembre chez Browns 13 h HE Fox 4 4 octobre contre Ravens 13 h HE CBS 5 11 octobre vs Rams 13 h HE Fox 6 octobre 18 à Giants 13 h HE Fox 7 25 octobre vs Cowboys 13 h HE Fox 8 Bye – – – 9 novembre 8 vs Giants 13 h HE Fox 10 novembre .15 chez Lions 13 h HE Fox 11 22 novembre vs Bengals 13 h HE CBS 12 26 novembre (Thanksgiving) chez Cowboys 16 h 30 HE Fox 13 6 décembre chez Steelers 13 h HE Fox 14 13 décembre à 49ers 16 h 25 HE Fox 15 20 décembre vs Seahawks 13 h HE Fox 16 27 décembre vs Panthers 13 h HE CBS 17 3 janvier à Eagles 13 h HE Fox