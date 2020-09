Le Kentucky Derby est enfin là, même après une interruption de quatre mois et une fanfare massivement réduite.

La grande histoire de Churchill Downs cette semaine est Tiz the Law, le gagnant des Belmont Stakes de juin par quatre longueurs qui entre en tant que favori des cotes pour remporter le match retour de la Triple Couronne. Ajoutant à l’intrigue de cette course, le fait que Tiz the Law a été placé mardi en 17e position, qui est la seule position qui n’a produit aucun vainqueur du Kentucky Derby.

Ajoutant à la particularité de la course de samedi, le fait qu’elle se déroulera sans spectateurs – donc, pas de célébrité qui est qui, pas de garde-robes extravagantes et pas de juleps à la menthe. Cela se traduira-t-il par une course moins enthousiaste en 2020? Pas parmi les parieurs du moins, qui suivront de près Tiz the Law à l’approche de la course.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder le Kentucky Derby 2020, y compris les informations télévisées, l’heure de publication, les options de diffusion en direct et plus encore:

PLUS: Regardez le Kentucky Derby en direct avec fuboTV (essai de 7 jours)

Sur quelle chaîne est le Kentucky Derby?

NBC diffusera le Kentucky Derby 2020, en commençant par une couverture avant la course à partir de 14h30.Pour ceux qui ne sont intéressés que par la course de deux minutes et 1 1/4 mile, cependant, l’heure de départ est fixée à 19 h HE. . NBC terminera sa couverture de l’événement à 19h30

Kentucky Derby après l’heure aujourd’hui

Couverture TV: NBC, fuboTVHeure de publication: 19 h

L’heure de publication du Kentucky Derby est fixée à 19 heures, quatre heures et demie après le début de la couverture de l’événement par NBC à 14h30.

Comment diffuser le Kentucky Derby en direct

Direct: NBCsports.com | Application NBC Sports

Pour ceux qui ne peuvent pas être près de leur téléviseur lorsque les portes s’ouvrent, il y a quelques options à regarder: NBC proposera une diffusion en direct sur NBCSports.com et l’application NBC Sports. Une autre option est fuboTV, qui offre un essai gratuit de sept jours.

PLUS: Combien gagne le vainqueur du Kentucky Derby?

Chevaux Kentucky Derby 2020

Le Kentucky Derby 2020 mettra en vedette 18 chevaux; l’entrée originale comprenait 19 chevaux, mais Art Collector a abandonné la course mardi matin à cause d’une «petite maladie du pied». Cela dit, Tiz the Law s’ouvre en tant que favori de la ligne du matin avec une cote de 3 à 5 pour remporter le Derby du Kentucky.

Vous trouverez ci-dessous tous les chevaux participant au Kentucky Derby 2020, y compris le numéro de position et les cotes:

Poste de poste

Cheval

Cotes de la ligne du matin

1 Finnick The Fierce 50-1 2 Max Player 30-1 3 Applicable 30-1 4 Storm The Court 50-1 5 Major Fed 50-1 6 King Guillermo 20-1 7 Money Moves 30-1 8 South Bend 50-1 9 Mr. Big News 50-1 10 Thousand Words 15-1 11 Necker Island 50-1 12 Sole Volante 30-1 13 Attachment Rate 50-1 14 Winning Impression 50-1 15 NY Traffic 20-1 16 Honor AP 5-1 17 Tiz The Law 3-5 18 Authentique 8-1