La chaîne de télévision pour le match de lundi soir entre les Saints et les Raiders sera ESPN, qui détient les droits de diffusion de “Monday Night Football”.

Les téléspectateurs remarqueront cependant un grand changement dans la semaine 2, car il n’y a qu’un seul match. La semaine 1 a présenté un double programme le lundi soir, ce qui est devenu une tradition maintenant la semaine d’ouverture. Mais le programme de la semaine 2 ne mettra en vedette que les Saints jouant les Raiders.

Ce qui rend ce jeu spécial, c’est qu’il s’agira du premier match au stade Allegiant de Las Vegas. Les Raiders jouent leur première saison à Las Vegas après s’être éloignés d’Oakland. Malheureusement pour les fans de Las Vegas, ils devront attendre pour regarder les Raiders jouer en direct.

En raison de la pandémie COVID-19, les fans ne seront pas autorisés à participer aux matchs à domicile au stade Allegiant cette saison. Ainsi, les téléspectateurs verront des stands vides lorsqu’ils syntoniseront l’émission.

En ce qui concerne le match lui-même, les Saints et les Raiders viennent tous les deux de gagner la semaine 1. Les Saints ont ruiné les débuts de Tom Brady pour les Bucs, et les Raiders ont remporté un match serré contre les Panthers. Le demi offensif des Raiders Josh Jacobs a été une star de la semaine 1, terminant avec plus de 100 verges de mêlée et trois touchés.

Les Saints mettront en vedette le quart-arrière vétéran Drew Brees, qui est l’un des joueurs les plus anciens encore actifs dans la NFL. Cependant, Brees sera privé de son principal objectif Michael Thomas, qui devrait être mis à l’écart pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder le match Saints vs Raiders lundi soir, y compris l’heure du coup d’envoi, les chaînes de télévision et un calendrier complet de la semaine 2 de la NFL.

Sur quelle chaîne est Saints vs. Raiders aujourd’hui?

Chaîne de télévision (nationale): ESPNDirect: Application ESPN, fuboTV

ESPN a une nouvelle équipe pour “Monday Night Football” cette année et il mettra en vedette Steve Levy (play-by-play), Brian Griese (analyste couleur), Louis Riddick (analyste couleur) et Lisa Salters (journaliste en marge).

Au Canada, les téléspectateurs peuvent regarder Saints vs. Raiders sur DAZN, qui détient les droits sur chaque match de la NFL.

Heure de début des Saints vs Raiders

Date: Lundi 21 septembreDémarrer: 20 h 15 HE

Saints vs. Raiders est le seul match de “Monday Night Football” cette semaine. La fonctionnalité double en-tête de la semaine 1 était une chose unique pour le calendrier 2020.

Calendrier de football du lundi soir 2020

Semaine 1 14 septembre Steelers 26, Giants 16 Semaine 1 14 septembre Titans 16, Broncos 14 Semaine 2 21 septembre Las Vegas Raiders vs New Orleans Saints Semaine 3 28 septembre Baltimore Ravens vs Kansas City Chiefs Semaine 4 5 octobre Green Bay Packers vs Atlanta Falcons Week 5 oct.12 New Orleans Saints vs Los Angeles Chargers Week 6 oct.19 Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals Week 7 oct.26 Los Angeles Rams vs Chicago Bears Semaine 8 2 novembre New York Giants vs Tampa Bay Buccaneers Week 9 novembre 9 New York Jets vs New England Patriots Week 10 novembre 16 Chicago Bears vs Minnesota Vikings Week 11 novembre 23 Tampa Bay Buccaneers vs Los Angeles Rams Week 12 30 novembre Philadelphia Eagles contre Seattle Seahawks Semaine 13 7 décembre San Francisco 49ers contre Buffalo Bills Semaine 14 14 décembre Cleveland Browns contre Baltimore Ravens Semaine 15 21 décembre Cincinnati Bengals contre Pittsburgh Steelers Semaine 16 28 décembre New England Patriots contre Buffalo Bills