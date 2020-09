Un affrontement percutant de l’AFC clôt la semaine 1 de la saison 2020 de la NFL.

Dans le deuxième match des débuts du “Monday Night Football” 2020, c’est un affrontement de défenses percutantes avec les Titans se rendant à Denver, au Colorado, pour affronter les Broncos dans, ce qui devrait être, un match sournois.

Dans un échantillon assez petit, Lock a eu une performance prometteuse en tant que recrue, aidant les Broncos à un record de 4-1 alors qu’il était sous le centre, lançant sept touchés à trois interceptions dans ces départs. Lock a plus d’aide cette année, alors que le directeur de Denver, John Elway, a rédigé de larges receveurs avec les deux premiers choix des Broncos lors du repêchage de la NFL 2020: le produit de l’Alabama, Jerry Jeudy et KJ Hamler, de Penn State.

Cette année, les Broncos devront générer une ruée vers les passes sans Von Miller, qui est probablement absent pour la saison après avoir subi une opération à la cheville suite à une blessure anormale à l’entraînement. Pour la plupart des équipes, perdre un futur Temple de la renommée comme Miller pourrait être une tâche difficile. Pour Denver, ce n’est peut-être pas le cas, étant donné que Bradley Chubb devrait être tous les systèmes en 2020 après avoir subi une blessure à l’ACL au cours de la saison 2019. Chubb était dominant en tant que recrue en 2018, marquant 12 sacs en face de Miller, n’en marquant qu’un seul en 2019 (quatre matchs joués).

Tennesee sera prêt: ils ne volent pas sous le radar comme ils l’ont fait l’année dernière. Sous la direction de l’entraîneur-chef Mike Vrabel, les Titans sont allés au match du championnat de l’AFC 2019 et ont donné aux chefs d’éventuels champions du Super Bowl une course pour leur argent. Les Titans ne renvoient pas seulement de nombreux membres de cette équipe 2019, mais ont ajouté Jadeveon Clowney quelques jours seulement avant le début de la saison NFL.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder le match Titans contre Broncos lundi soir, y compris l’heure du coup d’envoi, les chaînes de télévision et un calendrier complet de la semaine 1 de la NFL.

Sur quelle chaîne est Titans vs Broncos ce soir?

Chaîne TV: ESPNDirect: Application ESPN, fuboTV

Le match “MNF” de ce soir entre les Titans et les Broncos est sur ESPN, comme tous les autres matchs de cette année le lundi soir.

Heure de début Titans vs Broncos

Date: 14 sept.Démarrer: 22 h 20 HE

Le match Titans contre Broncos de ce soir débutera vers 22 h 20 HE, après le premier match du double titre. Jusqu’à la fin de l’année, les émissions de “Monday Night Football” commenceront à 20 h 15 HE, avec un coup d’envoi peu après.

Calendrier ‘Monday Night Football’ 2020

“Monday Night Football” est dans sa 50e année de diffusion et sa 15e sur ESPN. Cette année, un nouveau trio de stands composé de Steve Levy, Louis Riddick et Brian Griese répondra à l’appel, en remplacement de Joe Tessitore et Booger McFarland.

Voici le programme complet de la liste des jeux “MNF” de cette année:

Semaine Date du match Semaine 1 (19 h 15 HE) 14 septembre New York Giants contre Pittsburgh Steelers Semaine 1 (22 h 20 HE) 14 septembre Denver Broncos contre Tennessee Titans Semaine 2 21 septembre Las Vegas Raiders vs. New Orleans Saints Week 3 28 septembre Baltimore Ravens vs Kansas City Chiefs Semaine 4 octobre 5 Green Bay Packers vs Atlanta Falcons Week 5 12 octobre New Orleans Saints vs Los Angeles Chargers Week 6 octobre 19 Dallas Cowboys vs Arizona Semaine Cardinals 7 26 octobre Los Angeles Rams vs Chicago Bears Semaine 8 2 novembre New York Giants vs Tampa Bay Buccaneers Semaine 9 novembre 9 novembre New York Jets vs New England Patriots Week 10 novembre 16 Chicago Bears vs Minnesota Vikings Semaine 11 23 novembre Tampa Bay Buccaneers contre Los Angeles Rams Semaine 12 30 novembre Philadelphia Eagles contre Seattle Seahawks Semaine 13 7 décembre San Francisco 49ers contre Buffalo Bills Semaine 14 14 décembre Cleveland Browns contre Baltimore Ravens Semaine 15 décembre 21 Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers Semaine 16 décembre 28 New England Patriots vs Buffalo Bills