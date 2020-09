C’est un peu plus tard que d’habitude, mais le deuxième majeur du golf de l’année est arrivé avec l’US Open 2020.

À l’origine, troisième majeur et prévu du 18 au 21 juin, l’US Open débute ce week-end au Winged Foot Golf Club de New York.

Bien que les spectateurs ne puissent pas assister à l’événement de cette année, la couverture télévisée sera abondante grâce à NBC, Golf Channel et Peacock.

Le favori à l’entrée de l’US Open est Dustin Johnson qui vient de remporter la FedEx Cup et qui a terminé dans les deux premiers de chacun des quatre derniers tournois auxquels il a participé. Johnson a déjà une victoire majeure sur son CV, remportant l’US Open 2016 à Oakmont Country Club.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des programmes de télévision et de diffusion en direct pour chaque tour de l’US Open.

PLUS: Regardez l’US Open en direct avec fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

Sur quelle chaîne l’US Open est-il diffusé aujourd’hui?

Chaînes de télé: NBC, chaîne de golfTemps de couverture du premier tour: De 7 h 30 à 14 h HE (Golf Channel), de 14 h à 17 h HE (NBC), de 17 h à 19 h HE (Peacock)

La couverture du premier tour commence sur Golf Channel avant de passer à NBC dans l’après-midi. Les deux dernières heures seront exclusivement sur Peacock, le service de streaming de NBC.

Couverture télévisée de l’US Open 2020

Contrairement au championnat PGA où la couverture a changé de réseau le week-end, la famille de réseaux de NBC fournit une couverture pour les quatre tours de l’US Open. Peacock, le service de streaming de NBC, assurera une couverture exclusive des deux dernières heures du premier round et des deux premières heures des rounds 2-4.

Date

Temps

Direct

Jeu. 17 sept.

7 h 30-14 h Golf Channel 14 h 17 h NBC 17 h 19 19 h Peacock

Comment diffuser en direct l’US Open

NBC s’occupera de la couverture de l’après-midi pour les rondes 1, 2 et 4. Golf Channel assurera la couverture matinale de chaque ronde et reprendra le double service pour la ronde 3 lorsqu’elle couvre les heures du matin et de l’après-midi. La couverture sur ces chaînes peut également être trouvée sur NBCSports.com. Peacock, le service de streaming gratuit de NBC, a les deux dernières heures du premier tour et les deux premières heures de chacun des autres tours. FuboTV, a également une couverture de l’US Open et offre un essai gratuit.

Date

Temps

Direct

Jeu. 17 sept.

7h30-14h Golf Channel 14h-17h NBC 17h-19h Peacock

Ven. 18 sept.

7 h 30 à 9 h 30 Peacock 9 h 30 à 16 h Golf Channel 16 h à 19 h NBC

Sam. 19 sept.

9 h 11 Peacock 11 h 19 h 30 Golf Channel

Soleil. 20 sept

8h-10h Peacock 10h-12h Golf Channel 12h-18h NBC