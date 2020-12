L’un des entraîneurs les plus réguliers du football argentin est Ricardo Zielinski. Le Russe, après son arrivée à l’Atlético Tucumán en 2017, après un faux pas au Racing, est devenu un entraîneur fiable, avec des résultats et un style de jeu défini. Avec le doyen, il a atteint les quarts de finale de la Copa Libertadores 2018, lorsqu’il s’est incliné face à Gremio de Brasil. De plus, il a remporté la finale de la Copa Argentina 2017, lorsqu’il s’est incliné face à River 2-1 à Mendoza.

Il y a eu des spéculations sur son retour à Buenos Aires depuis un certain temps, depuis que Zielinski analyse son retour dans la capitale argentine car à Tucumán il est loin de sa famille. À la fin de l’année dernière, le Russe a failli revenir, mais finalement la direction de l’Atlético Tucumán l’a convaincu et il a signé pour un an de plus avec l’institution. Maintenant, il semble vraiment déterminé à diriger un club à Buenos Aires.

Comme le rapportent les journalistes Hernán Castillo et Nicolás Latini à Halcones y Palomas (du lundi au vendredi de 12 à 14 heures sur l’écran de TNT Sports), les étudiants adorent Ricardo Zielinski. Bien que Leandro Desábato occupe toujours le poste de DT à Pincha et continuera jusqu’à la fin de la Coupe Diego Maradona, le club de La Plata envisage un nouvel entraîneur à l’avenir. “Il va à 95%. Il a pris la décision, il s’arrêtera sûrement là quand le championnat se terminera”, a déclaré Castillo à TNT Sports.

Dans ce tournoi, le doyen a pris un départ parfait: dans la zone 1, il a remporté 6 victoires et est arrivé premier avec un score parfait sur Arsenal, Unión et Racing. Cependant, dans la phase de champion, il a commencé à perdre contre Banfield à Tucumán et ce samedi, il a fait match nul 1-1 contre Talleres à Cordoue. Le troisième jour, il recevra San Lorenzo le mardi 29 décembre à partir de 21h30.