Après la première de “Survivre à la mort” (“Surviving Death” en Amérique latine) sur Netflix, série documentaire sur les phénomènes paranormaux, les morts, les meurtres, les fantômes et d’autres sujets vraiment effrayants; Ils ont à nouveau joué un rôle plus important sur les plateformes de streaming.

En fait, voici dix documentaires qui explorent les mystères paranormaux et différents dans leurs histoires, que vous ne pouvez pas vous empêcher de voir si le vôtre est la terreur et le suspense.

DIX DOCUMENTS VRAIMENT TERRORIFIQUES

Le diable et le père Amorth

“Le diable et le père Amorth” est disponible sur Netflix et raconte l’histoire du neuvième exorcisme exécuté sur une femme italienne par le regretté exorciste italien Gabriele Amorth. Le documentaire dure 68 minutes et peut être visionné en anglais sous-titré en espagnol.

Le cauchemar

“The Nightmare” est un documentaire américain de 2015 réalisé par Rodney Ascher. La paralysie du sommeil est une terreur réelle pour des millions de personnes atteintes, et ce documentaire vraiment terrifiant examine le phénomène bizarre à travers les yeux de huit patients. Il est disponible sur Amazon Prime Video.

La famille

Un autre documentaire effrayant que vous pouvez trouver sur Netflix. “The Family” raconte, en six parties, l’histoire vraie d’une secte religieuse d’extrême droite qui exerce un pouvoir politique massif sur Washington, DC et, par conséquent, sur les États-Unis dans leur ensemble.

Touriste sombre

Si vous êtes fan des histoires d’horreur de McKamey Manor, la célèbre maison située à Summertown, Tennessee (USA), «Dark Tourist» présente un épisode dédié aux fantômes et au redoutable propriétaire de l’expérience notoire. Il y a des choses légitimement effrayantes à propos de cette émission, c’est donc une excellente option si vous voulez vraiment ressentir la peur. Le documentaire est disponible sur Netflix.

La malédiction de Oak Island

Vous pouvez regarder le documentaire sur Hulu. Légèrement moins terrifiant mais plus effrayant, «The Curse of Oak Island» suit un groupe de chasseurs de trésors alors qu’ils tentent de découvrir le mystère vieux de 200 ans de l’endroit couvert d’arbres en Nouvelle-Écosse, ce succès de huit saisons est confortable et effrayant.

Cropsey

Cette exploration effrayante d’une légende urbaine de Staten Island est un mélange de documentaire et de film d’horreur réel. Les créateurs établissent des liens avec une série de meurtres réels. Effrayant, informatif et atmosphérique, c’est l’un des rares véritables documents d’horreur. Vous le trouvez gratuitement à Tubi.

Hellier

Lorsqu’un groupe d’enquêteurs se rend au Kentucky pour répondre à une affirmation des Hobgoblins, ils découvrent un mystère vraiment étrange. Il s’avère que la personne qui a rapporté le phénomène surnaturel n’a jamais existé et personne dans la petite ville n’en a entendu parler. Vous pouvez trouver le documentaire terrifiant sur Amazon Prime Video.

Chasser le Skinwalker

Ce documentaire de Hulu enquête sur le mystérieux ranch Skinwalker, situé dans l’Utah, qui est un point chaud pour les rapports d’activité paranormale. En utilisant des images d’archives, des études scientifiques et des interviews, l’équipe interroge comment le site a acquis sa réputation notoire en tant que lieu célèbre pour repérer les ovnis.

Légendes tueuses

Avez-vous passé votre enfance à raconter des histoires de tueurs en série et de baby-sitters répondant à des appels effrayants qui venaient de l’intérieur de la maison? Ensuite, vous adorerez «Killer Legends», qui explore les légendes urbaines américaines les plus célèbres et tente de comprendre d’où elles viennent. Vous pouvez trouver le documentaire gratuitement sur IMDBTV.

Mystères non résolus

“Unsolved Mysteries” est peut-être l’une des séries documentaires les plus connues au monde, elle est sortie pour la première fois en 1987. Le documentaire, qui est revenu sur les écrans en 2019 via Netflix, raconte des mystères réels; présente des recréations de crimes non résolus, de disparitions, de théories du complot et de phénomènes paranormaux inexpliqués (enlèvements extraterrestres, fantômes, OVNI et théories secrètes de l’histoire).

