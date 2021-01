Les stades espagnols sont couverts de neige. .

LaLiga a annoncé le report, en raison des conséquences de la tempête ‘Filomena’, de Mirandés-Rayo Vallecano et de la Alcorcón-Albacete de la 21e journée de LaLiga SmartBank, qui devait se dérouler ce samedi, aux côtés de Leganés-Almería.

“En raison des conditions météorologiques et à la demande de LaLiga, La commission de la compétition a décidé de suspendre les matches de samedi 9 Mirandés-Rayo et Alcorcón-Albacete», a annoncé vendredi l’employeur.

Déjà ce samedi, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a également confirmé le report de la Leganés-Almería, qui devait se tenir à Butarque, pour les mêmes raisons, mais sans annoncer quel jour il sera joué. “Le match se jouera à une nouvelle date aussi proche que possible dans le temps en fonction de l’évolution de la tempête et à condition que les circonstances le permettent”, a précisé la RFEF.

La neige qui n’a cessé de tomber ce vendredi et samedi dans une grande partie de l’Espagne tient également le football professionnel en échec face à un week-end compliqué pour de nombreuses équipes. El Rayo a tenté son voyage à Miranda par la route mais n’a pas pu atteindre sa destination et s’est retourné, après avoir même remorqué des voitures sur l’A-1.

Pendant ce temps, Albacete a également mis en garde contre leurs problèmes pour se rendre à Madrid. “Albacete Balompié ne pourra pas non plus se rendre à Madrid tôt le matin par AVE comme prévu et reste dans l’attente de l’évolution de la tempête Filomena pour voyager et jouer à l’Alcorcón-Albacete », a-t-il écrit sur Twitter, une heure avant l’annonce du report.

Ils demandent de retarder Sporting-Fuenlabrada

LaLiga a informé ce samedi de la demande adressée au Comité de Compétition de la Fédération Royale de Football (RFEF) de retarder d’un jour la réunion Sporting-Fuenlabrada.

Dans LaLiga Santander, l’Atlético-Athletic a été suspendu et a demandé le report au lundi d’Elche-Getafe pour faciliter la circulation de l’ensemble du sud de Madrid.