Suzy Cortez est une célèbre mannequin brésilienne qui était autrefois Mis Bumbum, un concours annuel de Rio de Janeiro qui vise à trouver la femme aux fesses les plus attirantes du pays. balaie avec ses photos et vidéos provocantes, et vend également du contenu sexuel sur «Onlyfans». Mais en matière de sport, il est connu pour ses fanatisme pour Barcelone.

Le modèle était très contraire à la direction de Bartomeu, alors elle a célébré avec des nus et sa démission avec style. «Je suis très heureux, aujourd’hui est un grand jour pour nous Blaugranas, ensemble nous avons réussi à évincer Josep Maria Bartomeu de la présidence du plus grand club du monde. Maintenant, j’ai la certitude que Barcelone sera championne de toutes les compétitions que je joue cette saison 2020-21. Visca Barça! », A-t-il déclaré dans plusieurs publications dans lesquelles il a posé avec une banderole« Bartomeu Out ».

Une Suzy Cortés dont on parlait aussi beaucoup l’été quand il semblait que Messi allait quitter Barcelone. Elle s’est même fait tatouer le visage de l’Argentine sur l’aine et a publié un message en faveur du “ 10 ” qui faisait le tour du monde, comme ses photos enflammées.

«Je suis fan de culé, fan du FC Barcelone depuis que je suis enfant, mais je n’arrêterai jamais de soutenir ma plus grande idole du sport jusqu’à la mort, Messi. Bartomeu et Abidal ont détruit notre équipe et maintenant pour eux, le meilleur joueur de tous les temps quittera la Catalogne. Aujourd’hui est un jour très triste pour moi et pour des millions de Blaugranas à travers le monde. Mais j’ai déjà décidé que l’équipe dans laquelle Messi jouera sera la plus fanatique. Il a raison de quitter le FC Barcelone, qui est aujourd’hui un gâchis dirigé par de mauvais personnages », a écrit Suzy Cortez sur Instagram.