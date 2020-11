Youssoufa Moukoko pourrait entrer dans l’histoire de la Bundesliga avec le Borussia Dortmund samedi.

L’attaquant adolescent a eu 16 ans vendredi et sera éligible à jouer lorsque Dortmund visitera l’Olympiastadion et le Hertha BSC le lendemain soir.

S’il entre sur le terrain, il deviendra le plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga, battant le record actuel de Nuri Sahin d’exactement 11 mois.

Les règles de la Bundesliga n’auraient pas permis à Moukoko de faire ses débuts jusqu’à la saison prochaine il y a un an, mais un changement, encouragé par Dortmund, signifie que l’attaquant est déjà au bord de son arc professionnel. Et ça venait.

“Lorsque les nouvelles règles sont entrées en vigueur, il était rapidement devenu évident pour moi que mon record serait bientôt battu”, a déclaré Sahin, qui a récemment perdu son record de plus jeune buteur de Dortmund contre Jude Bellingham, cette semaine.

“Youssoufa doit franchir la prochaine étape maintenant, les U-19 est trop facile pour lui.”

Depuis qu’il a rejoint Dortmund en provenance de St Pauli en 2016, Moukoko a toujours joué trois ans au-dessus de son groupe d’âge tout en réussissant à battre des records de buts partout.

Il a marqué 40 buts en 28 apparitions au niveau U-17 en 2017/18. Il a marqué 50 en 28 au même niveau la saison suivante.

Les deux buts de Youssoufa Moukoko, 14 ans, jeune prodige du BVB, lors de la victoire des moins de 17 ans de mercredi… suivis d’une célèbre célébration ⭐️💎 pic.twitter.com/2ag5LHCTFa – Borussia Dortmund (@BlackYellow) 7 juin 2019

L’attaquant a fait le saut dans le football U-19 pour 2019/20, bien qu’il n’ait eu que 15 ans à mi-chemin de la saison, et a marqué 38 fois en 28 apparitions.

Et il a réussi un triplé dans chacun de ses quatre matchs des moins de 19 ans jusqu’à présent cette saison – trois en championnat et un en coupe – avec 13 buts au total.

“Il n’a jamais été le genre de joueur qui compte sur son talent”, a déclaré Lars Ricken, Wonderkid de Dortmund devenu patron de l’académie.

«Les jeunes joueurs sont souvent accusés de cela, mais il s’est développé régulièrement, chaque année.

“Il a tout fait pour passer au jeu professionnel.”

Avant-centre court et trapu, Moukoko est gaucher mais à l’aise avec son droit et surprend les défenseurs avec sa capacité à obtenir des tirs rapidement. Il est fort dos au but et toujours alerte à l’intérieur de la surface, anticipant et réagissant plus vite que ses adversaires.

Le jeune a une grande accélération et, malgré son âge, il tient plus que physiquement contre des joueurs plus gros et plus âgés.

Pas étonnant qu’il marque si souvent, et pas étonnant que Dortmund pense qu’il est prêt à jouer au plus haut niveau.

Pas mal, Youssoufa Moukoko, pas mal 🔥👀pic.twitter.com / Wtj7plxw5m – Borussia Dortmund (@BlackYellow) 6 août 2020

“Peu importe que vous marquiez trois ou quatre buts pour les U-19”, a déclaré le directeur général Hans-Joachim Watzke à Sky Sports. “Si vous le faites régulièrement, vous avez ce gène-objectif.”

La question est maintenant de savoir s’il est prêt à faire cela contre des professionnels, mais Dortmund semble confiant, même s’il tempère les attentes. Dortmund s’entraîne avec la première équipe depuis janvier, tous les yeux rivés sur son seizième anniversaire et pense qu’il est prêt pour le football de Bundesliga.

“Il est maintenant temps de commencer”, a déclaré l’ancien capitaine du BVB Sebastian Kehl, qui travaille maintenant au club comme intermédiaire entre l’équipe de jeu et la salle de conférence. «Toutes les personnes impliquées ont donné leur bénédiction.

«C’est un grand pas pour lui. Nous devons lui donner de l’espace, nous devons lui donner du temps. “

Et il pourrait difficilement être dans un meilleur club, n’est-ce pas? Cette saison, Giovanni Reyna, qui a eu 18 ans la semaine dernière, et Jude Bellingham, 17 ans, sont devenus des partants réguliers pour Lucien Favre. Ils rejoignent Jadon Sancho, qui a plus de 100 apparitions à Dortmund à son actif à 20 ans, et Erling Haaland, un autre nom connu du même âge, dans le côté.

“Moukoko est bien meilleur que moi à son âge”, a déclaré Haaland aux journalistes après s’être entraîné avec l’attaquant en pré-saison. “Je n’ai jamais vu un si bon garçon de 15 ans de ma vie.”

Dortmund a fait ses débuts en Bundesliga à quatre des sept plus jeunes joueurs à avoir jamais joué au football de Bundesliga, mais aucun n’a eu le battage médiatique de Moukoko. Non pas qu’il permette que cela l’affecte.

“Je suis juste ici pour aider l’équipe”, a-t-il déclaré à la moitié de l’équipe de Dortmund cette semaine.

«Je ne pense pas au 21 novembre, je sais que je ferai mes débuts à un moment donné. Je sais ce que les gens écrivent sur moi, je le lis, mais cela ne me met aucune pression. “

Bien sûr que non. Après tout, s’il était si inquiet de la pression, cela aurait déjà stoppé sa progression.