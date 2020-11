Mis à jour le 11/07/2020 à 19:52

Tableau des positions | Les équipes du Ligue 1 Ils retournent sur les courts pour disputer les matchs du quatrième jour de la phase 2. Université des sports, Cristal sportif Oui Alliance de Lima ils continuent dans la course pour essayer de garder le plus de points possible et continuent de rêver d’obtenir le titre en fin d’année.

Université des sports a été mesuré contre Cantolao lors de cette quatrième journée de Phase 2. Le match était de 2-2 et le club d’Ate était à la deuxième place du classement du groupe A.

Alianza Lima, pour sa part, a affronté le Deportivo Llacuabamba. Les intimes ont commencé à gagner le match, cependant, ils n’ont pas pu maintenir le résultat en seconde période et l’équipe rivale a commencé à attaquer avec force, de telle sorte que le duel s’est terminé 2-2.

Cristal sportif, quant à lui, est imparable et les célestes n’ont pas l’intention de s’arrêter jusqu’à ce qu’ils gagnent la phase 2 et entrent dans les Play Offs. Le jour dernier, il a battu l’Atlético Grau 4-1 et a réussi à battre l’Université San Martín au stade Alejandro Villanueva.

N’oubliez pas que les matchs de la phase 2 seront diffusés via GOLPERU ou DIRECTV, selon la chaîne avec laquelle les équipes qui combattent à domicile ont un contrat. Mais sur Depor.com, vous aurez la minute par minute, les buts et tous les incidents.

Résultats de la phase 2 – Date 4

DATE

TEMPS

LOCAL

CONTRE.

VISITEUR05/11

FINAL Garçons de sport

1-0Sports municipaux 06/11

FINAL Cusco FC

0-0 Sport Huancayo 06/11

FINAL Cantolao

2-2 Université 06/11

FINAL Alliance de Lima

2-2 Llacuabamba 06/11

FINAL Ayacucho FC

1-1 César Vallejo FINALE

FINAL Unité de l’Alliance

3-2 Carlos Stein 07/11

FINAL Scienceno

1-1 Binational 07/11

FINAL UTC

0-0 Athlétique Grau 07/11

FINAL San Martin

0-2 Cristal sportif

Classement Groupe A – Date 4

Étal de marché

équipe

P j

PG

PE

PP

GF

GC

DG

POINTS

1 Sporting Cristal 4 4 0 0 10 3 5 12 2 UTC 4 2 2 0 8 3 5 8 3 Université 4 2 1 1 5 4 1 7 4 Binational 4 2 1 1 5 5 0 7 5 San Martín 4 2 0 2 3 4 -1 6 6 Cienciano 4 1 2 1 5 5 0 5 7 Alianza Universidad 4 1 0 3 6 6 0 3 8 Carlos Stein 4 1 0 3 4 7-3 3 9 Cantolao 4 0 2 2 5 8-3 2 10 Atlético Grau 4 0 2 2 2 6 -4 2

Classement du groupe B – Date 4

Étal de marché

équipe

P j

PG

PE

PP

GF

GC

DG

POINTS

1 Sport Boys 4 3 0 1 6 6 1 9 2 Cusco FC 4 2 1 1 6 3 3 7 3 César Vallejo 3 2 1 0 6 3 3 7 4 Llacuabamba 4 2 1 1 6 4 2 7 5 Ayacucho FC 4 2 1 1 5 3 2 7 6 Alianza Lima 4 1 1 2 8 6 2 4 7 Municipale 4 1 1 2 2 4-2 4 8 Carlos A. Mannucci 3 1 0 2 4 5-1 3 9 Sport Huancayo 3 0 2 1 2 3 – 1 2 10 Melgar 3 0 0 3 1 9-8 0

Tableau des positions cumulées de la Ligue 1

Étal de marché

équipe

P j

PG

PE

PP

GF

GC

DG

POINTS

1 Université

23 15 5 3 43 22 21 49 2 Sporting Cristal 23 13 6 4 48 26 22 45 3 César Vallejo 22 10 10 2 31 18 13 40 4 UTC 23 9 10 4 32 22 10 37 5 Sport Huancayo 22 10 7 5 25 18 7 37 6 Ayacucho FC 23 9 7 7 33 24 9 34 7 C. Mannucci 22 8 8 6 32 27 5 32 8 Cienciano (**) 23 9 5 9 32 28 4 32 9 Alianza Universidad 23 9 5 9 25 23 2 32 10 Binational 23 8 6 9 28 33-5 31 11 Cusco FC 23 7 7 9 32 34-2 28 12 FBC Melgar 22 7 7 8 24 29-4 28 13 Sport Boys

23 8 5 11 29 39-9 28 14 San Martín 23 6 6 11 23 31-8 27 15 Alianza Lima (***) 23 6 8 9 27 26 1 26 16 Deportivo Municipal 23 5 10 8 23 28-5 25 17 Cantolao 23 6 6 11 26 43-17 23 18 Carlos Stein (****) 23 5 6 12 23 35-13 20 19 Atlético Grau (**) 23 3 10 10 19 33-14 18 20 Deportivo Llacuabamba (** ***) 23 4 6 13 31 46-15 18

