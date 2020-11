Mis à jour le 12/11/2020 à 20:50

Tableau des positions des éliminatoires au Qatar 2022. La troisième journée des qualifications débute ce jeudi et toutes les équipes sud-américaines reviennent sur les courts pour tenter de garder les points en jeu et obtenir une place dans le classement tant attendu. La Sélection péruvienne affrontera le Chili au stade national de Santiago.

Vendredi est le jour avec le plus de matches et il commencera par le duel entre la Colombie et l’Uruguay qui aura lieu à 15h30 au stade métropolitain Roberto Meléndez. Plus tard, le Chili vs. Pérou, qui est prévu à 18h00 au stade national du Chili.

La journée se terminera par le duel entre le Brésil et le Venezuela. Le match aura lieu à partir de 19h30 au stade Morumbi. Le «Canarihna» et l’équipe nationale argentine mènent le classement et feront tout leur possible pour continuer à ajouter des unités.

A noter que Bicolor atteint ce duel contre le Chili après avoir disputé les matches contre le Paraguay et le Brésil pour la première date de qualification double. Malgré leurs bonnes performances lors des deux matches, ceux menés par Ricardo Gareca n’ont réussi à obtenir qu’un point, du match nul contre “Albirroja”, car lors du match contre “Canarinha”, l’équipe nationale péruvienne a perdu 4-0.

Classement – Playoffs

Étal de marché

équipe

P j

PG

PE

PP

GF

GC

DG

POINTS1 Argentine 3 2 1 0 4 2 2 7 2 Brésil 2 2 0 0 9 2 7 6 3 Équateur 3 2 0 1 7 5 2 6 4 Paraguay 3 1 2 0 4 3 1 5 5 Colombie 2 1 1 0 5 2 3 4 6 Uruguay 2 1 0 1 4 5-1 3 7 Chili 2 0 1 1 3 4-1 1 8 Pérou 2 0 1 1 4 6-2 1 9 Venezuela 2 0 0 2 0 4-4 0 10 Bolivie 3 0 0 3 3 10 -7 0

