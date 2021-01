Après avoir félicité Noël et la nouvelle année de toutes les manières, toujours entourée de sa famille, Chapeau Tamara Il a récompensé ses près de deux millions d’abonnés sur Instagram avec une pose suggestive avec laquelle il a révolutionné les réseaux. L’épouse de Ezequiel Garay a publié une photographie dans laquelle elle apparaît sur une terrasse d’un immeuble du centre de Madrid sans vêtements, uniquement avec sa lingerie intime.

L’influenceur se vante de sa silhouette et complimente la ville de Madrid: «De Madrid au paradis». Une photographie prise à environ 3 degrés température dans la capitale espagnole et prise par le footballeur argentin, qui est toujours sans équipe mais qui s’est déjà complètement remis de sa grave blessure, il trouvera donc probablement une nouvelle destination sur le marché d’hiver pour continuer sa carrière de professionnel. “Le photographe peint-il quelque chose ici ou ne peint-il rien?”, a commenté l’ex de Valence ou du Real Madrid entre les rires.

Une pose qui a suscité toutes sortes d’éloges sur Instagram et aussi de stupéfaction à quel point il a dû faire froid pour prendre la photo. Mais Tamara Gorro a voulu prendre une photo de ce style et elle l’a fait, atteignant en quelques heures le 40000 ‘J’aime‘et recevoir plus de cinquante messages, la plupart sous forme d’éloges.

Il y a quelques jours, la télévision et l’influenceur ont également utilisé son profil Instagram pour dire au revoir à l’année 2020 et souhaiter une bonne entrée de 2021 à tous ses ‘followers’, ce que Tamara Gorro appelle avec amour la “famille virtuelle”: «Bonne 2021. Nous vous souhaitons de tout cœur et de tout notre amour, Que cette nouvelle année ne vous apporte que de belles choses. Les obstacles seront toujours présents, mais l’important est d’essayer de récupérer l’énergie pour les surmonter. Et moi, croyez-moi, je serai toujours accroché à votre main.

Je veux envoyer un câlin particulier à toutes les personnes qui ont malheureusement passé la nuit seules hier, dans les hôpitaux, dans la rue sans domicile, sans la présence de leurs proches pour leur perte … Famille virtuelle, merci de m’avoir rejoint pour une autre année, pour m’aider et m’aimer, pour comment tu es avec mes défauts et peu de vertus. Je t’aime beaucoup “: