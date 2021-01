Image de balise Cristina Pedroche Il est devenu à la mode de poser complètement nu sous la neige (et dessus). La collaboratrice de télévision a publié une pose dans laquelle elle est apparue sans aucun vêtement dans une position de yoga en pleine neige à Madrid, et cela a eu un tel impact que d’autres ont fait quelque chose de similaire. Paddy, la petite amie de Marcos Llorente, a téléchargé deux photos chaudes de bikini, et Chapeau Tamara Il lui a pris absolument tout et a brûlé Instagram.

“Même le froid ne peut pas me résister”, L’influenceuse a écrit à côté de la posée sur les réseaux sociaux, qui apparaît sur la photo de dos et sans aucun vêtement, les cheveux baissés et avec la marque de sous-vêtements. De toute évidence, le message a un impact énorme et de nombreuses interactions. Ezequiel Garay, son mari a été l’un des premiers à répondre: «Maintenant, après c’est à mon tour».

Il y avait aussi quelques critiques qu’une autre pour la télévision. «Quelqu’un peut-il me dire quel est le cadeau qu’il vous offre pour sortir nue et faire une séance photo dans la neige? La même chose m’intéresse », a répondu un internaute sur Instagram, où en tout cas la majorité des commentaires étaient complimentants Tamara Gorro, qui montre également son corps avec ce nu complet sous la neige du siècle à Madrid.

L’influenceur a également fait la une des journaux il y a quelques jours pour une autre photo similaire, mais pas si explicite. Et c’est que lundi dernier une pose en bikini est montée dans un immeuble du centre de Madrid, révolutionnant également les réseaux sociaux malgré le fait que l’image n’était pas aussi suggestive que celle qui a été mise en ligne ces dernières heures dans le jardin de sa maison entourée de neige.