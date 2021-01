Chapeau Tamara Il renverse les réseaux sociaux après avoir publié un nouveau nu sur son profil Instagram. La raison en est que l’influenceur a atteint le 1,9 million d’adeptes dans le réseau social susmentionné, un record personnel qu’il a célébré en téléchargeant cette pose dans laquelle il apparaît sans vêtements, se couvrant uniquement de pétales de rose afin d’éviter la censure d’Instagram, qui n’autorise pas de contenu explicite.

«1,9 MILLION DE FAMILLE VIRTUELLE. Nous continuerons à rire, nous continuerons à nous soutenir les uns les autres, nous ne cesserons pas d’être unis, mais surtout nous serons TOUJOURS main dans la main. Parce que je veux, j’aime ça, tu me fais du bien et tu es essentiel. JE T’AIME! », A écrit la femme d’Ezequiel Garay, un footballeur qui est toujours sans équipe après avoir mis fin à son contrat avec Valence, en attendant de trouver une nouvelle destination.

Ongle Chapeau Tamara qu’il y a quelques jours était également une nouvelle pour une autre pose similaire, à cette occasion avec un nu complet sur le dos profitant de la chute de neige tombée à Madrid pour prendre une photo artistique dans le plus pur style Cristina Pedroche, mais en même temps innovant . «Même le froid ne peut pas me résister», a-t-il écrit dans un article dans lequel il a été félicité et aussi quelques autres critiques.

Des semaines auparavant, l’influenceur et collaborateur de télévision portait également et se vantait d’une figure sur les réseaux sociaux posant en bikini à 3 degrés au cœur de Madrid, sur la terrasse d’un immeuble de la capitale espagnole. “De Madrid au ciel”Il a dit, ce à quoi Garay a répondu: “Le photographe peint-il quelque chose ici ou ne peint-il rien?” L’Argentin ne perd pas courage malgré son chômage et l’attente de signer pour qu’un club poursuive sa carrière de footballeur.