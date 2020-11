Chapeau Tamara elle a récemment subi une opération d’urgence. Tout a été une peur à la fin, car il avait une tumeur bénigne, et maintenant il se remet de l’intervention. Elle est visiblement bouleversée et pas à cent pour cent, et cela se voit dans son physique. Ainsi, l’influenceur en a profité pour se “ rebeller ” et montrez votre intestin enflé avec un message de sensibilisation pour la société.

«Je serai très clair. Qu’est-ce que je veux transmettre avec ces photos?

Dans le premier, la personne veut cacher le gonflement de son intestin, se sentant jolie. Dans le second, la personne montre son gonflement sans honte, se sentant jolie. Dans le troisième, c’est moi, Tamara Gorro. Une personne qui a toujours eu un abdomen très défini en raison de ma passion pour le sport et l’alimentation saine. J’ai opté pour la deuxième option: montrer sans honte et accepter ce qu’il y a », commence.

«Je m’accepte, je m’aime, je me valorise et je m’aime. Les deux options me semblent légales, chacun choisit à quoi il veut ressembler. Mais même en choisissant le premier, vous devez prendre en compte une chose très importante: la perfection n’est pas dans la mesure et le corps parfait. Cela dépend de votre amour et de votre acceptation », ajoute Tamara Gorro.

«À tout cela, il faut ajouter que quand je dis gonflement, je veux dire le petit changement physique que n’importe qui peut avoir à un moment donné. Être conscient que mon intestin enflé est toujours plat. Je l’ai donné à titre d’exemple », a conclu l’épouse d’Ezequiel Garay.