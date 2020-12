▲ Avec un masque sur le menton, le crabe sauvage célèbre la victoire sur Atlante.Photo Jam Media

Lundi 21 décembre 2020, p. a31

Tampico Madero est devenu le premier champion de l’Expansion League après avoir battu Atlante au match aller 2-3 et mis le total 3-4 en faveur de la jaiba brava. Le match, au stade Ciudad de los Deportes, a dû aller en prolongation, où les visiteurs ont inversé le score. Jesús Salas a marqué deux fois pour les vainqueurs, tandis que Diego de Buen a marqué le but de la victoire et pour les Colts Jonathan Sánchez et Jonathan Vega ont marqué.

La première partie manquait d’émotions dans les buts. Le ballon a passé la majeure partie de celui-ci au centre du terrain sans dominateur clair; ainsi, les deux escouades ont tenté des tirs à longue distance qui passaient loin des arches.

Chaque équipe a perdu un joueur à cause d’un inconfort musculaire au cours des 45 premières minutes. Edson Partida, de Tampico Madero, a quitté le terrain à 18 ans et dans le temps additionnel Joel Pérez a dû partir sur une civière.

La première option claire pour marquer est venue à 50, lorsque De Buen a exécuté un corner, le ballon a rebondi et a atteint la tête de José Ávila, qui a envoyé une tête déviée, malgré le fait qu’il ne soit pas marqué devant le but de Humberto Hernández.

L’équilibre a basculé pour Tampico Madero, qui a repris le ballon, mais a manqué de créativité lorsqu’ils ont approché la zone rivale, tandis qu’Atlante a choisi de fermer les espaces et a cherché à faire des dégâts avec des contre-attaques.

Face à la domination des visiteurs, les Catalans ont profité d’un coup franc à 67 ans pour faire le premier du match avec une tête de Jonathan Cuba Sánchez, apparu au deuxième poteau et d’une tête coupée en battant Joel García.

Le crabe sauvage a mis neuf minutes à réagir pour égaliser le score. Daniel Lajud, qui était entré à la place de Joel Pérez blessé, a débordé sur l’aile gauche et a envoyé un centre de milieu de gamme, qui a été dévié, ce qui a favorisé Salas. Il s’est refermé pour pousser le ballon dans les filets, à tel point qu’il a envoyé des temps supplémentaires.

Les poulains étaient les plus dangereux en prolongation. Dans les 15 premières minutes, ils ont eu deux jeux clairs à marquer, mais c’était jusqu’en 107 lorsqu’ils ont fait le deuxième de la soirée avec la collaboration de Joel García, gardien rival, qui a fini par envoyer le ballon dans son but, après un tir puissant de Jonathan. Vega. Deux minutes après la fin des prolongations, Manuel López est entré dans la zone locale et a été renversé par Jonathan Sánchez, que le siffleur central, Édgar Allan Morales, a sanctionné comme un penalty.

De Buen l’a exécuté d’un coup puissant pour vaincre Humberto Hernández et donner le premier titre de la Ligue d’expansion à Tampico Madero.