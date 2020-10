Jamais dans l’histoire du cyclisme deux coureurs n’ont atteint le dernière étape d’une course de trois semaines, appelez-la Giro, Tour ou Vuelta, à égalité. Les différences avaient été minimes, dans de nombreux cas, mais jamais seulement séparées de quelques centièmes. Si l’Australien Jai Hindley a entamé le dernier contre-la-montre du Giro 2020 avec le “ maillot rose ”, à la fin, dans une étape remportée par Filippo Ganna (vainqueur des trois “ temps ” de la manche italienne), Le vêtement est passé au britannique Tao Geoghegan Hart, avec un nom si difficile à prononcer ou à écrire, comme un talent qu’il chérit ce jeune courage de l’école anglaise de cyclisme.

Il se trouve que Ni Geoghegan ni Hindley ne sont venus au Giro ni avec l’intention de le gagner, ni de lutter pour la victoire, pas même avec l’intention de se battre pour une victoire d’étape, puisque tous deux faisaient partie de deux équipes qui ont quitté Palerme il y a trois semaines avec la claire intention de remporter la victoire finale mais avec deux pilotes préprogrammés dès le début: le Gallois Geraint Thomas pour partie des Ineos et du Néerlandais Wilco Kelderman du côté du Sunweb.

La chute de Thomas

Mais Thomas a eu un énorme coup pendant la itinéraire neutralisé de la deuxième étape et il n’est pas allé à la troisième fois et Kelderman, bien qu’il soit venu porter du rose, n’a pas eu assez d’intensité dans ses jambes dans les Alpes, pour le garder jusqu’au podium du Duomo à Milan, le seul endroit où Geoghegan Hart a pu porter «maillot rose».

A 25 ans, il fait partie du nouveau casting de coureurs qui cette année a fait le saut. Son nom n’est pas venu précédé du contexte d’une jeune star destinée à relever tous les défis qu’il se lance, comme ce fut le cas avec Tadej Pogacar sur le Tour, trois ans plus jeune que le Britannique. Mais les Ineos, avant Sky, l’avaient toujours en bonne place, il a toujours pris soin de lui et l’a toujours traité avec soin car ils savaient que, sur tous les terrains, c’était un coureur capable de réaliser de grands exploits et de remporter des victoires traditionnelles, comme dans ce cas le Giro 2020.

Voyage en Andorre

Et c’est pour cette raison que Nico Portal, qui pourrait être considéré comme son découvreur, son mentor et son conseiller, l’a emmené en Andorre, plus pour des raisons sportives que fiscales, parce que l’entraîneur français y résidait et parce qu’il y était l’année dernière. le soi-disant «noyau fort» de jeunes talents de l’équipe, avec Egan Bernal, avec qui Tao s’est mis d’accord, à la barre. Portal a même loué une salle pour en faire un lieu de rencontre pour l’équipe, avec des physiothérapeutes et des mécaniciens.

Mais tout s’est effondré, en février, Portal, le technicien et le mentor, à peine 40 ans, ont subi une crise cardiaque soudaine alors qu’il était chez lui. Ce fut un coup terrible pour Geoghegan Hart et pour toute l’équipe, y compris Chris Froome, avec qui le manager français entretenait également une grande amitié. Et maintenant, de manière presque inattendue, après l’échec du Tour et indépendamment de ce que Richard Caparaz peut faire dans la Vuelta, l’équipe britannique, la plus riche, celle avec le budget le plus élevé, celle qui signe les meilleures ou supposées stars De l’avenir, il a trouvé un Twist dans sa poche presque inopinément grâce à Tao, le jeune talent du nord de Londres.