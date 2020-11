Les expositions de Walter Tavares et Facundo Campazzo a permis au Real Madrid d’ajouter une précieuse victoire à Kaunas ce vendredi, la première à l’extérieur de l’Euroligue de basket-ball, contre Zalgiris qui a atteint la septième journée en tant que leader et, après avoir dominé pendant de nombreuses minutes, a fini par céder après un dernier quart de 10 -0 dans laquelle le Cap-Vert était le principal protagoniste (90-93).

Dans les 21 minutes où il était sur la piste, le centre a marqué 22 points, attrapé 12 rebonds et ajouté une cote de crédit de 34. Sa domination sous les cerceaux s’est accompagnée du bon travail, une journée de plus, de l’Argentin Facundo Campazzo (19 points, 3 rebonds et 10 passes et un PIR de 27). Les deux ont mené la troisième victoire des Blancs sur le court de l’équipe de révélation, où ils ont remporté sept de leurs huit dernières visites.

Les hommes de Pablo Laso ont pris un meilleur départ grâce à leur jeu plus choral et au bon poignet de Jaycee Carroll, qui leur a permis de dominer d’emblée un match dans lequel les Lituaniens n’ont répondu qu’avec les trois points de Thomas Walkup, donc Martin Schiller a été contraint de demander un temps mort en avance sur le calendrier pour réorganiser le jeu de son équipe (11-18, min 5.30).

Une plus grande fluidité des blancs en attaque cela le maintenait avec des avantages confortables sur le tableau de bord. Carroll a contribué onze points dans les dix premières minutes, la même chose qu’un Campazzo exceptionnel, qui a frappé trois triples et distribué quatre passes décisives dans un premier acte de couleur claire pour les visiteurs (24-32 min 10).

Dans la reprise, le panorama a radicalement changé. Les défenses ont été ajustées, en particulier le Lituanien, qui a stoppé la production offensive d’un Real Madrid qui, avec seulement deux points convertis en six minutes, a vu Zagiris prendre la tête profiter de la pause de Campazzo et le pájara de son adversaire, qui n’a pas pu trouver la formule pour continuer à ajouter.

Un partiel contre 15-2, culminé par un nouveau triple de Walkup, a déclenché les alarmes d’un Real Madrid qu’il voyait son avantage s’évanouir et que son rival menaçait de s’échapper, conduit par un Marius Grigonis qui passait du moins au plus. Ensuite, Sergio Llull est apparu, qui est venu à la rescousse avec sept points rapides qui ont de nouveau équilibré le combat, jusqu’à ce qu’une paire de triplets finaux porte à six l’avantage de la Lituanie à la mi-temps (54-48, min 20).

Le succès du périmètre des locaux dans les vingt premières minutes, avec huit triplets convertis à partir de douze tentatives (66,7%) et la contribution de Walkup (14 points – dont quatre triples – quatre rebonds et six passes), contrastait avec les bénéfices d’un Real Madrid qui avait démarré fort sous la houlette de Carroll et Campazzo mais offrait une image très différente dans un deuxième quart-temps au cours duquel ils ont concédé un partiel contre 30-16.

A la reprise, le Real Madrid était toujours sans carburation. Plusieurs erreurs de tir et quelques défaites ont permis au champion de Lituanie d’ouvrir un écart de onze points et, pour ajouter l’insulte à la blessure, Tavares a pris la troisième faute à plusieurs minutes de la fin. Pablo Laso a décidé de le garder sur la bonne voie et le centre capverdien l’a remercié avec plus de paniers et de rebonds, pouvant atteindre le dernier quart-temps avec des chiffres à deux chiffres (14 points et 11 rebonds) et un PIR de 24.

Dans les dix dernières minutes, il y avait un avantage en faveur de l’équipe balte (73-67) qui a désactivé Trey Thompkins dans les premières attaques avec deux triples consécutifs, ses seuls paniers de l’après-midi. Un nouveau jeu a commencé et les alternatives sur le tableau de bord se sont succédées, sans un dominateur clair sur le terrain de Zalgirio Arena.

Zalgiris a menacé de s’échapper après un triple de Hayes à 2,52 de la fin (86-81), mais le Real Madrid a répondu à temps avec une course de 10-0, avec huit points de Tavares, ce qui a été décisif pour les Blancs d’ajouter leur troisième victoire européenne de la saison.

– Fiche technique:

90 – Zalgiris Kaunas (24 + 30 + 19 + 17): Walkup (18), Grigonis (17) Vasturia (2), Hayes (12) et Lauvergne (6) – cinq partants – Lekavicius (6), Jankunas (-), Milaknis (12), Gebeb (3) et Rubit (14) ).

93 – Real Madrid (32 + 16 + 19 + 26): Campazzo (19), Abalde (10), Carroll (13), Randolph (7) et Tavares (22) -le quintette de départ-, Garuba (-), Taylor (-), Laprovittola (5), Llull (11), Reyes (-) et Thompkins (6).

Arbitres: Sasa Pukl (SLO), Joseph Bissang (FRA) et Anne Panther (ALE). Sans éliminé

Incidents: match correspondant au septième tour de l’Euroligue joué au Zalgirio Arena de Kaunas (Lituanie) devant environ 240 spectateurs.