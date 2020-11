MI-TEMPS

Oaxaca – Stephen Eustáquio a eu un passage éphémère par Cruz Azul, où il n’a joué que 34 minutes avant de se blesser lors de ses débuts en Liga MX; Cependant, il se souvient de son passage en bonne forme et ouvre les portes pour revenir lorsque son prêt avec Paços de Ferreira prend fin en 2022.

«J’ai de très bons amis, Orbelín Pineda ou Elías Hernández. J’ai été blessé, mais tout le monde m’a soutenu et je leur parle comme s’ils venaient d’ici, du Portugal. Je leur envoie beaucoup de force. Je serai à Paços de Ferreira jusqu’en 2022. Ensuite, je devrai parler avec Robert Siboldi », a-t-il déclaré à ..

La Machine que Pedro Caixinha a dirigée l’a signé pour remplacer Iván Marcone et a fait ses débuts dans la Ligue le jour 4 de la Clausura 2019 contre Xolos, où il est entré sur un changement à 56 ‘, ils ont annulé un carton rouge et à 78’ le ligament croisé qui Il était absent pendant 8 mois, période au cours de laquelle il a grandi en tant que personne.

«Ce que je voulais le plus, c’était jouer pour les fans. Personnellement, je pense que j’ai beaucoup grandi. J’ai commencé à apprécier beaucoup la famille, les amis, les choses en dehors du football. J’ai beaucoup grandi parce que j’aimais beaucoup plus les relations que j’avais et l’avenir, me demandant ce que je ferais après le football. J’ai beaucoup appris à regarder et à ne pas jouer. Je pense que les huit mois sont très mauvais parce que vous ne jouez pas, mais vous ne pouvez pas le transporter », a-t-il ajouté.