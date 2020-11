Le président de LaLiga, Javier Tebas, a assuré ce samedi dans le cadre du MARCA Sport Weekend que Le football espagnol a “un excédent de dépenses d’environ 500 millions d’euros”Par conséquent, “certains clubs” devront continuer à travailler “pour réduire à nouveau la masse salariale”.

Lors de son discours, Javier Tebas a apprécié que les clubs aient fait «un exercice de réduction de la masse salariale» depuis le déclenchement de la pandémie, bien qu’il ait reconnu que ce premier effort est insuffisant depuis, ne pouvant pas entrer dans les 45% prévus en ‘ billetterie »,« les clubs sont dépassés de 500 millions d’euros car ils ne peuvent pas retirer les joueurs avec les contrats ».

“Certains clubs doivent continuer à travailler pour réduire à nouveau la masse salariale. Les plus touchés en Espagne sont Valence, Barcelone, le Real Madrid… Ces clubs ne peuvent pas être enlevés aux joueurs. Pour terminer la saison, le football espagnol manquerait d’environ 490 millions d’euros pour payer les dépenses du club. Mais cela n’arrive pas à tout le monde. Nous avons détecté 17 clubs, certains en manquent 100 millions et d’autres trois; mais peut-être que l’un avec trois millions est pire que l’autre. Nous travaillons pour voir comment nous y remédier. Valence n’est plus en Ligue des champions, par exemple, et ils critiquent le fait qu’elle vend des joueurs. Et c’est qu’il doit les vendre. Et Barcelone doit baisser les salaires des joueurs pour terminer la saison. Ils n’ont pas d’autre choix », a-t-il dit.

Thèbes a affirmé que d’autres ligues “sont dans une situation plus compliquée” que les Espagnols et il s’étonne que “la Premier League fasse un investissement de 1 200 millions en transferts” dans le contexte actuel.

Le président de LaLiga a également demandé “réglementer” plutôt que “interdire” le parrainage de bookmakers, puisqu’ils donnent au football espagnol “90 millions d’euros”. “Au Premier ministre, par exemple, ils le font. Nous allons perdre du talent au championnat”, at-il souligné.

En ce qui concerne la Super League, Tebas a commenté qu ‘”elle est toujours clandestine, moins de 30 secondes après une conférence de presse de Bartomeu, qui est sortie en disant qu’il avait signé des papiers”.

“La Super League me semble être une blague. Il est impossible pour un tournoi de sortir avec les grandes ligues européennes contre. Je l’appellerais «Ligue interplanétaire», car c’est tellement incroyable qu’une équipe de Mars semble jouer. Il est impossible que les grands clubs qui vont y concourir mettent en péril ce que la Ligue ou la Ligue des champions leur donne. Il leur faudrait trouver un fonds de 12 000 millions d’euros. Quand Bartomeu l’a expliqué, un président d’un club m’a dit: “Javier, je n’étais pas dans ce bar” “, a-t-il déclaré.

Aux Les candidats à la présidence de Barcelone ont suggéré “que la question de l’indépendance soit mise de côté”.

Interrogé sur un futur Real Madrid sans Sergio Ramos ou un futur Barcelone sans Leo Messi, Javier Tebas a répondu qu ‘”ils ont mis beaucoup d’osier pour éviter de subir ces pertes de joueurs”. “Cristiano Ronaldo est parti et nous ne l’avons pas remarqué et la Serie A non plus. Neymar est allé au PSG et la Ligue 1 est toujours la Ligue 1. Le football espagnol a réussi à être au-dessus des noms des joueurs”, at-il remarqué.

D’un autre côté, Tebas a indiqué que sans public, “l’essence du football” est perdue, ainsi que le produit et la valeur.

“L’apparition du vaccin donne cette date à laquelle nous pourrons revenir. J’espère que plus tôt, car lorsque le vaccin sera administré aux personnes âgées et à d’autres types de groupes essentiels, il n’y aura plus tant de peur de l’effondrement de la santé et peut-être que de telles questions seront soulevées », a-t-il estimé.