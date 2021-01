Mis à jour le 20/01/2021 à 16h54

Avez-vous téléchargé Télégramme? Plusieurs utilisateurs ont pris la décision radicale d’abandonner WhatsApp et passer au programme anglo-émirati. Cependant, peu de gens connaissent toutes les astuces pour pouvoir profiter de l’application en question.

Saviez-vous que vous pouvez changer le logo de Télégramme trop facilement? Oui, c’est ainsi que vous le lisez. Il existe déjà une astuce pour modifier la couleur de l’icône de l’application de messagerie rapide.

Afin de réaliser cette étape, il est nécessaire de disposer d’une application tierce, elle n’entrera ni ne regardera vos conversations, et encore moins obtiendra-t-elle vos données personnelles pour pouvoir modifier en toute sécurité le logo.

Ce qui est nécessaire, c’est que vous devez télécharger une icône au format PNG ou transparent depuis Télégramme pour que tout fonctionne normalement. Quelles sont les étapes?

COMMENT CHANGER LA COULEUR DU LOGO TÉLÉGRAMME

La première chose à faire est de télécharger Nova Launcher sur votre téléphone AndroidEnsuite, ouvrez Nova Launcher sur votre appareil et modifiez la plate-forme à votre guise. Vous pouvez choisir d’avoir ou non un tiroir d’applications. Lorsque vous avez terminé, ouvrez Google Chrome et recherchez “Icône de télégramme png” de n’importe quelle couleur. Une fois que vous avez téléchargé l’image png sur votre téléphone portable, vous devez appuyer sur l’icône Télégramme pendant 2 secondes. De cette façon, vous pouvez trouver n’importe quel logo Telegram en PNG dans Google Chrome. (Photo: MAG) A ce moment, une fenêtre s’ouvrira qui vous demandera non seulement de modifier le nom, mais aussi le logo. Une fois cela fait, cliquez sur l’icône Télégramme. Là, une fenêtre s’ouvrira, d’où vous devrez cliquer sur Galerie , puis recherchez l’image que vous avez téléchargée, ajustez-la à votre guise et le tour est joué, vous aurez le logo Telegram.