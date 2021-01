Mis à jour le 23/01/2021 à 18h06

Tu as déjà Télégramme Sur votre téléphone portable? Maintenant, l’application est assez célèbre. Cela s’est produit après que plusieurs ont décidé de fuir WhatsApp après avoir refusé d’accepter ses nouvelles réglementations ou politiques 2021 qui commenceront à être activées à partir de mai de cette année.

Bien que le changement soit assez remarquable, certaines personnes ne savent pas, pour le moment, comment utiliser Télégramme. L’une des options dont vous disposez dans l’application est de pouvoir discuter avec des robots.

Que sont les bots? Il s’agit d’un programme de réponse automatique qui, lorsqu’il est commandé, vous donne une réponse générale immédiate.

Ces bots ont la particularité d’avoir été créés pour des tâches spécifiques telles que pouvoir traduire, répondre à un message, convertir votre audio en texte, entre autres. Lequel de tous utiliserez-vous pour Télégramme? Ici, nous en mentionnons quelques-uns.

LES MEILLEURS BOTS QUE VOUS POUVEZ UTILISER EN TÉLÉGRAMME

Télécharger des vidéos YouTube: Le bot s’appelle @converto_bot et il a la particularité de convertir une vidéo YouTube au format MP4 ou MP3. Il vous suffit d’envoyer le lien et d’indiquer comment vous souhaitez que votre téléchargement se fasse.Transcrire un message vocal en texte: Si quelqu’un vous a envoyé un message vocal ou si vous souhaitez simplement qu’un programme transcrive ce que vous dictez sur le téléphone portable, vous devez utiliser @voicy, le bot qui convertit toutes les notes audio en texte.Modifier le PDF: Avez-vous besoin de modifier tout type de détail dans vos fichiers PDF? Ne vous inquiétez pas, maintenant avec ce bot Telegram, vous pouvez le faire. Il s’appelle @pdfbot et avec lui, vous pouvez couper, coller, faire pivoter, etc. De cette façon, vous pouvez jouer avec différents robots sur Telegram. (Photo: MAG) Calculatrice: Si vous avez besoin d’obtenir des comptes et que vous ne souhaitez pas vous retirer de vos discussions Telegram, vous devez utiliser ce calculateur de bot: @calcubot.Wikipédia sur Telegram: Avez-vous besoin d’informations rapides sur un type de personnage, un programme, une entreprise, etc.? Eh bien maintenant, vous pouvez l’avoir en un instant avec le bot appelé @wiki.RAE: Si vous voulez connaître la signification d’un mot, vous devez utiliser ce bot de la Royal Spanish Academy: @raebot.

Il convient de noter que Eset a déclaré que Telegram, par exemple, le cryptage des conversations ne vient pas par défaut dans toutes les conversations, mais uniquement dans celles que l’utilisateur décide de le faire. Tu le savais? Ainsi, vos discussions peuvent ne pas être protégées au début et tout le monde peut les voir.

Pour le moment, Telegram n’a pas la possibilité d’obtenir la version bêta de son application sur les smartphones et Android comme WhatsApp. Il est donc possible que, compte tenu de sa popularité croissante, il arrive et que tout utilisateur puisse s’y abonner. Souhaitez-vous rejoindre?