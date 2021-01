Mis à jour le 19/01/2021 19:29

Télégramme C’est devenu l’une des applications de messagerie rapide les plus téléchargées sur les appareils Android et iPhone, après WhatsApp publiera ses nouvelles conditions d’utilisation de l’application à partir de mai 2021.

L’exode a généré que des milliers ont non seulement commencé à apprendre à utiliser Télégramme à partir de zéro, mais aussi passer tous vos contacts, autocollants et, dans certains cas, conversations.

Cependant, une grande surprise a généré l’apparition d’un verrou dans certains de leurs chats. Qu’est-ce que ça veut dire? Ma conversation a-t-elle été piratée? Est-il protégé ou quelqu’un le regarde-t-il? Silencieux.

Si vous avez des doutes sur Télégramme, ici, nous allons rapidement résoudre ce que signifie le cadenas dans l’application de messagerie rapide.

QUE SIGNIFIE LE PADLOCK TÉLÉGRAMME?

Comme nous savons, Télégramme Il a une série de fonctions que WhatsApp n’a pas actuellement. C’est pourquoi le cadenas de vos conversations attire l’attention de nombreuses personnes. Eh bien maintenant, nous allons essayer de vous l’expliquer.

Les conversations verrouillées sont secrètes et à chaque fois que vous écrivez un mot, lorsqu’il est lu, il disparaît, de sorte que personne d’autre ne puisse le lire. Ils sont même protégés et les tiers ne peuvent pas non plus y accéder.

Cela sera activé si vous démarrez une conversation privée sur Telegram. (Photo: MAG)

Pour créer une conversation secrète, vous devez effectuer les étapes suivantes:

Ouvrez Telegram et cliquez sur le crayon pour démarrer un chat. Lorsque vous le faites, vous pouvez appuyer sur “Chat secret”. Ajoutez le contact avec lequel vous voulez parler et le tour est joué. Une fenêtre apparaîtra où vous serez informé des fonctions que vous pouvez avoir dans un “chat secret”.