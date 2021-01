Mis à jour le 11/01/2021 17 h 17

Les nouvelles conditions générales de WhatsApp ils continuent de susciter la controverse dans le monde. Depuis son annonce et après qu’une déclaration a été faite à des millions de personnes demandant de les accepter, plus d’un ont sérieusement pensé à quitter l’application lorsqu’ils ont appris que leurs données seraient partagées avec Facebook. C’est là que des applications comme Signal et Télégramme Ils sont devenus plus pertinents et beaucoup commencent l’exode final. Compte tenu de cela, Pável Dúrov, co-fondateur de la compagnie d’avions en papier, a assuré qu’ils “respectent leurs utilisateurs”; cependant, une fonction met plusieurs en échec, pourquoi?

PLUS D’INFORMATIONS | WhatsApp: que se passe-t-il si vous n’acceptez pas les nouvelles politiques 2021

«J’ai entendu dire que Facebook a un département entier dédié à découvrir pourquoi Telegram est si populaire. Imaginez des dizaines d’employés y travaillant à plein temps. Je suis heureux d’économiser des dizaines de millions de dollars sur Facebook et de dévoiler notre secret gratuitement: respecter ses utilisateurs », a-t-il déclaré dans un communiqué de l’entreprise où il se réfère à l’application de messagerie instantanée qui demande d’accepter les nouvelles règles du jeu avant 8h. Février pour continuer à l’utiliser.

Cela n’a pas été la seule action de Télégramme se référant à WhatsApp, car à travers son compte Twitter, il s’est moqué de la controverse sur ses nouvelles politiques 2021 et a partagé le mème des danseurs de cercueil.

Fonction Télégramme “ Personnes à proximité ”

Compte tenu de cela, des milliers d’utilisateurs se demandent s’ils Télégramme est plus sûr que WhatsApp ou Facebook Messenger. C’est là qu’apparaît la découverte d’Ahmed Hassan, un chercheur en cybersécurité, qui garantit que la fonction “ Personnes proches ” de Telegram permet à des étrangers d’accéder à l’emplacement exact de la personne. Comme détaillé, n’importe qui peut simuler sa position GPS pour apparaître à l’endroit de son choix.

Comment ça marche?

L’application de messagerie d’avion en papier a cette option qui vous permet de contacter des personnes même si vous n’avez pas leur numéro ou leurs alias, mais cela est réalisé grâce à l’emplacement et à l’approche.

Il est désactivé en standard et est activé à partir du menu latéral de l’application, oui, il pourrait être exposé à d’autres personnes.

Selon Ahmed Hassan, cela peut être dangereux car les cybercriminels accèdent à l’emplacement exact de Télégramme en utilisant des applications avec de fausses adresses. Il a indiqué qu’il avait fait connaître cette constatation à l’application et ils ont répondu que sa fonction était précisément cela, de connaître l’emplacement spécifique de l’utilisateur.

C’est ici que plus d’un a précisé que c’est contradictoire, puisque Télégramme Il est présenté comme une application sécurisée, avec des messages cryptés de bout en bout et est l’option idéale pour ceux qui veulent abandonner WhatsApp après leurs nouvelles politiques 2021.