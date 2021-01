Mis à jour le 18/01/2021 16h59

Après les nouvelles politiques 2021 de WhatsApp, des millions de personnes ont déménagé Télégramme. Cela a permis à des milliers de profiter de fonctionnalités qu’ils n’avaient jamais vues auparavant. Connaissiez-vous ses astuces et ses avantages?

Par exemple dans Télégramme Il est possible de changer la couleur complète de l’application à partir de la section Paramètres. Mais pas seulement cela, vous avez également la possibilité de masquer votre numéro afin que le reste de vos contacts ne les voie pas.

REGARDEZ: Vous pouvez donc utiliser Telegram sans votre numéro de téléphone portable

Mais celui qui vous passionnera beaucoup est l’astuce dans laquelle vous pouvez cacher votre statut, le temps de connexion et aussi disparaître si vous êtes “en ligne” ou pas d’une manière facile.

Le meilleur de tous est que vous n’avez pas besoin de désactiver le Wi-Fi, et encore moins de télécharger des programmes alternatifs qui génèrent tout type d’inconvénient avec l’application de Télégramme. Il vous suffit de suivre ces étapes.

COMMENT CACHER «EN LIGNE» DANS TÉLÉGRAMME

Vous devez simplement avoir Télégramme totalement mis à jour pour pouvoir utiliser cette astuce simple qui est assez sympa et avec laquelle vous passerez inaperçu tout le temps:

La première chose à faire est d’ouvrir Telegram et d’aller sur les trois lignes. Une fois que vous avez activé le menu principal, ouvrez les paramètres. Là, vous devez entrer “Confidentialité et sécurité”. Avec cette astuce, vous n’apparaîtrez plus jamais “en ligne” sur Telegram. WhatsApp n’a pas cette fonction. (Photo: MAG) Dans ce champ, vous devez entrer “Dernière fois et en ligne”. Là, vous pouvez permettre à n’importe qui de vous voir en ligne ou d’observer la dernière fois que vous vous êtes connecté.

De cette façon, tout contact qui entre dans votre profil Telegram ne verra plus jamais si vous êtes connecté ou à quelle heure vous avez commencé à lire tous vos chats.