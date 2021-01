Mis à jour le 18/01/2021 20h10

Êtes-vous déjà en train de devenir un expert? Il y a peut-être des astuces que vous n’avez pas encore explorées. Télégramme est devenue, à l’heure actuelle, la plateforme de chat la plus téléchargée en janvier ci-dessus WhatsApp. Cela est dû au grand nombre d’utilisateurs qui ont décidé de quitter l’application Facebook pour commencer à discuter dans l’application d’origine britannique et émiratie.

Tandis que WhatsApp dispose d’une variété d’outils, en Télégramme Il est même possible de masquer votre numéro de téléphone portable afin qu’aucun de vos contacts, ou futurs smartphones que vous enregistrez, ne le voie. Tu le savais?

REGARDEZ: Vous pouvez donc masquer votre numéro sur Telegram et empêcher vos contacts de le consulter

Mais pas seulement ça. Dans l’application de Télégramme Il est possible de changer la couleur de l’ensemble de la plateforme sans avoir à télécharger des programmes tiers.

Vous pouvez le changer à votre guise, par exemple, soit avec les tonalités que vous propose la plateforme, soit simplement en utilisant une palette de couleurs pour pouvoir choisir celle que vous souhaitez. Comment ça se fait? Eh bien, c’est ce que vous devez faire.

COMMENT CHANGER LA COULEUR DU TÉLÉGRAMME

Voulez-vous changer la couleur de Télégramme? Bien que cet outil n’existe que dans WhatsApp Plus, dans l’application anglo-émiratie, vous pouvez modifier toutes les tonalités. Suivez ces étapes:

La première chose à faire est de télécharger Telegram sur votre téléphone portable. Ensuite, entrez dans le chat et appuyez sur les trois lignes pour accéder aux paramètres. Cliquez sur Paramètres et recherchez la fonction appelée Chats. De cette manière, il est possible de changer la couleur du télégramme facilement et rapidement. (Photo: MAG) Là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, par défaut, ou simplement choisir celle que vous voulez. Choisissez des couleurs telles que bleu, jaune, vert, rouge, rose, entre autres. Vous pouvez même placer l’arrière-plan de l’écran que vous souhaitez, vous pouvez également fournir plus de contraste à vos discussions.

Il convient de noter que Telegram a beaucoup plus de fonctions que WhatsApp. Pour ce faire, vous devez toujours vérifier les paramètres de l’application pour obtenir les nouvelles à portée de main.

Pour le moment, Telegram n’a pas la possibilité d’obtenir la version bêta de son application sur les smartphones et Android comme WhatsApp. Il est donc possible que, compte tenu de sa popularité croissante, il arrive et que tout utilisateur puisse s’y abonner.